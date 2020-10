Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban se intrunește marți, in ședinta cu Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, Ministrul de Interne, Marcel Vela și cu șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat.

- "Situația este grava in special in București. Am ajuns cu totul ca 1% din populație sa fi fost imbolnavita de-a lungul timpului. Eu cred ca vom fi in stare sa trecem peste pandemie. Despre acel de indice 3 (Bucureștiul e la 2,3-2,4). Nu exista o masura legislativa pentru atingerea pragului 3. Singura…

- Directorul Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a precizat ca, deși Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența nu a inclus in restricțiile inițiale din București și salile de jocuri de noroc, acest lucru va fi rectificat. Totodata, Arafat a declarat ca daca numarul de cazuri…

- Vicepremierul Raluca Turcan considera ca nu se poate discuta de restrictii la nivel economic, dar va avea loc o sedinta de Guvern si o sedinta a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta in cadrul carora vor fi anuntate masuri de crestere a rigurozitatii in prevenirea extinderii pandemiei de coronavirus.…

- Vicepremierul Raluca Turcan spune ca nu se poate discuta de restrictii la nivel economic, dar va avea loc o sedinta de Guvern si o sedinta a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta in cadrul carora vor fi decise masuri de „crestere a rigurozitatii in prevenirea extinderii” pandemiei de coronavirus.…

- Ziarul Unirea Ludovic Orban a confirmat prelungirea starii de alerta: „Am convocat sedinta de Guvern si vom lua decizii” Ludovic Orban a anunțat faptul ca luni va avea loc reuniunea Comitetului Național pentru Situații de Urgența, apoi intr-o ședința de Guvern sa fie aprobata prelungirea starii de alerta.…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a convocat ședința la Consiliul General al Capitalei, maine, 7 septembrie 2020, incepand cu ora 11.00."Pentru a respecta prevederile Hotararii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta nr. 30/16.06.2020, care interzice participarea la evenimente in…

- Prefectul de Bucuresti Gheorghe Cojanu a anuntat ca duminica va avea loc o sedinta a Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta care va aproba locul in care vor fi carantinati muncitorii din India de la santierul din Sectorul 4 din Capitala care sunt infectati cu noul coronavirus. El a adaugat…