Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a inaugurat, vineri, o platforma online și un call-center, unde bolnavii care au nevoie de servicii medicale in afara de boala provocata de coronavirus pot apela și unde bucureștenii primesc recomandari și rețete.

- Peste 500 de persoane au beneficiat de consultanta medicala gratuita pe platforma online Medici pentru Romania Campania “Nu uitam de ceilalti” este o initiativa civica a programului Medici pentru Romania ce isi propune sa ajute pacientii cu boli cronice sau diverse simptome usoare, fara legatura cu…

- Referitor la informatiile vehiculate in cursul zilei de vineri in mass-media, privind posibile cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2 in randul personalului medical din cadrul Spitalului Clinic de Nefrologie "Dr. Carol Davila", Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB) este…

- Comuna din Romania care a demonstrat ca viata la tara poate fi “ca afara” vine in ajutorul tuturor micilor producatori romani, care in aceasta perioada nu mai au unde sa-si vanda marfa. Aprozarul Virtual, platforma on-line lansata initial de Primaria Ciugud pentru a-i spirjini pe micii producatori locali,…

- Un nou serviciu gratuit de consiliere psihologica, navigare medicala si suport va fi pus la dispozitia sub forma unui call center intitulat Linia Solidaritatii de catre Asociatia Magic, se arata intr-un comunicat de presa al organizatiei, transmis miercuri AGERPRES. "Vremurile pe care le traim ne pun…

- "Aceasta platforma, lansata recent, este un proiect important care vine in sprijinul pacientilor din spitalele noastre. Suntem bucurosi de faptul ca avem deja foarte multe accesari, desi proiectul a fost lansat de curand. Nu vrem ca pacientii sa se simta abandonati in aceasta perioada si tocmai de aceea…

- Primarul general Gabriela Firea a postat, pe Facebook, un mesaj, prin care spune ca s-a lansat o platforma gratuita de consultații online pentru spitalele Primariei Capitalei.​"Primaria Municipiului București, prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale din București, in parteneriat…

- Teatrele bucurestene aflate in subordinea Primariei Capitalei isi vor suspenda spectacolele pana la finalul lunii martie, in urma deciziei luate de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, si comunicata managerilor in cadrul Comandamentului de urgenta de luni dimineata. Primarul…