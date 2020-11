Firea le-a băgat trei blocuri în curtea liberalilor! Cu cateva zile inainte de alegerile de pe 27 septembrie, administrația Firea a dat autorizație pentru construirea a 3 blocuri cu 4 etaje pe Aleea Modrogan 1 A, in gradina vilei Filipescu-Brancoveanu, monument istoric. Blocurile ar urma sa fie construite practic in curtea vilei in care se afla sediul central al PNL, langa Bulevardul Aviatorilor, dupa ce o bucata din gradina a fost dezmembrata și vanduta unui privat de RA-APPS. In Planul Urbanistic al zonei protejate Filipescu, aprobat tot de Primaria Capitalei, vila apare cu grad maxim de protecție, la fel și parcul pe care urmeaza sa se edifice… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

