- Prim-vicepreședintele PSD Gabriela Firea susține ca in sanatate s-au taiat in acest an 2,6 miliarde lei fața de anul precedent, dar premierul Florin Cițu omite in mod deliberat informația esențiala: „Concluzie: nu e cu plus, ci cu minus, in plin razboi sanitar”. „Inca o minciuna a zilei de…

- Prim-vicepreședintele PSD, Gabriela Firea , critica actuala coaliție de guvernare pentru modul in care gestioneaza bugetul Romaniei. Fostul edil al Capitalei susține ca nu exista nicio categorie sociala care sa fi avut vreun beneficiu de pe urma guvernarii PNL-iste. Firea a aratat, de asemenea, ce promitea…

- Ministerul Educației promite public sa “sprijine” Ministerul Sanatații pentru transmiterea unei recomandari de a colecta formularele de consimțamant informat pentru testare in cazul apariției unor situații speciale”. Reacția vine la cateva minute dupa ce premierul Florin Cițu l-a criticat pe ministrul…

- Federatia ”Solidaritatea Sanitara” anunta ca protestele vor continua, intrucat ”in sistemul public de sanatate exista o nemultumire in continua crestere”. ”Indiferenta sociala a actualului Guvern, manifestata in special prin dispretul cu care trateaza dialogul social si drepturile legale tinde sa…

- Gabriela Firea a reacționat foarte dur la propunerea lui Florin Cițu sa conduca noul Guvern. "Klaus Iohannis si PNL participa la concursul: cine dispretuieste mai mult votul romanilor. Primul a propus un militar...

- A treia rectificare bugetara din acest an, pentru finanțarea crizei sanitare, a fost prezentata in Guvern. Deficitul crește cu peste 5 mld. lei, la 9,1% din PIB Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a prezentat miercuri seara, in sedinta de Guvern, a treia rectificare bugetara din acest an, prin…

- Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu , a anunțat ca pentru aceasta rectificare bugetara au fost alocați bani pentru sanatate, educație și investiții. „Deficitul bugetar crește la 9,1% din PIB. Pentru aceasta rectificare au fost suplimentați bani pentru sanatate, educație și pentru investiții. In…