Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat luni ca a fost in imposibilitatea de a acorda integral stimulentele persoanelor cu handicap, pentru ca banii nu au venit de la Guvern. "La sfarsitul anului trecut, am fost in imposibilitatea de a putea plati toate prestatiile sociale, toate sumele cu care noi ne-am angajat in fata populatiei. Spre exemplu, in ceea ce priveste DGASMB-ul, e vorba despre persoanele cu dizabilitati copii si adulti. Copiii primesc lunar de la Primaria Capitalei, prin DGASMB, 1.000 de lei, iar adultii 500 de lei. Am fost pur si simplu in imposibilitatea de a…