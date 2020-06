Stiri pe aceeasi tema

- Luni, Nicușor Dan a postat pe pagina sa de socializare, un mesaj in care iși exprima punctual de vedere in legatura cu campania de testare a populației care va incepe cu data de 1 iunie. „Daca vrea sa faca ceva pentru protecția bucureștenilor, Gabriela Firea trebuie sa dezvolte propria infrastructura…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat ca, incepand de vineri, 15 mai, zi in care in Romania va fi decretata stare de alerta, in Bucuresti se vor redeschide parcurile, gradinile publice și cimitirele. Cu acest prilej, Eugen Iancu, tatal lui Alex Iancu, una dintre victimele incendiului…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, spune ca nu se vor da bani sau vouchere oamenilor care accepta sa se testeze, scrie digi24.ro. Gabriela Firea a facut aceste precizari in legatura cu proiectul „Testam pentru București” care va fi supus dezbaterii CGMB in ședința de luni. „Vreau sa subliniez,…

- Dupa ce Romania a fost condamnata de Curtea Europeana de Justiție pentru poluarea din București, ministrul Mediului, Costel Alexe, a declarat ca vina apartine "administratiei locale iresponsabile", facand trimitere la primarul Gabriela Firea."Avem o veste proasta. Astazi, inevitabilul anuntat de mine…

- Primarul general al Bucurestiului a anuntat ca urmeaza sa fie puse in aplicare masuri speciale pentru gestionarea economiei si pentru deschiderea scolilor din Capitala. "In momentul in care gestionam patru milioane de cetațeni este primordiala grija pentru ei și repornirea economiei. Cum a…

- Dupa ce s-a intrat in Faza a III-a a luptei cu coronavirusul COVID-19, primarul general al Capitalei le vorbește direct locuitorilor Capitalei, agenților economici și autoritaților și le cere sa ramane calmi, dar in același timp sa respecte regulile impuse de situația de fapt. Gabriela Firea anunța…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a precizat ca ar fi de acord cu inchiderea școlilor, insa trebuie sa respecte deciziile luate de Comitetul Național.Gabriela Firea a vorbit, duminica, la Antena 3 despre posibilitatea de inchidere a școlilor din Romania, din cauza epidemiei de coronavirus.Conform…

- IRIDEX, compania care opereaza depozitul ecologic Chiajna, transmite ca aici nu s-au ars, nu se ard si nu pot fi arse deseuri. Precizarile sunt aduse in contextul in care Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a declarat intr-o conferinta de presa pe tema poluarii, ca are "cateva variante…