Firea, despre cazul Focșa: În Parlament nu au ce căuta astfel de persoane. Condamn cu fermitate orice abuz asupra unei femei Ministrul Familiei, Gabriela Firea (PSD), afirma ca este șocant cazul deputatului ex-AUR Dumitru Focșa, acuzat ca și-a agresat soția și susține ca „in Parlament nu au ce cauta astfel de persoane”. In context, Gabriela Firea anunța ca la nivelul ministerului iși propune sa fie prezentate in școli cu noțiuni despre egalitatea de șanse, cu acordul parinților. „Cazul recent al parlamentarului care a recurs la gesturi reprobabile asupra partenerei de viața este șocant, mai ales cand trebuie sa fii un exemplu pentru alții. Sincer, sunt mahnita ca un demnitar al statului a putut face un asemenea gest.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

