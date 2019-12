Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Bucuresti, primarul general al Capitalei Gabriela Firea, a declarat vineri seara ca nu va candida pentru presedintia PSD la urmatorul congres al formatiunii pentru ca vrea sa se dedice "in totalitate" Primariei Capitalei, transmite Agerpres.Intrebata vineri seara, intr-o emisiune la…

- BUCUREȘTI (MEDIAFAX) - Industria bancara se simte mizerabil de peste 10 ani incoace, pentru ca nu este masurabila și nu i se ofera importanța pe care industria de profil o primește in alte țari din Europa sau din lume, a declarat luni Florin Danescu, președintele executiv al Asociației Romane a Bancilor…

- In traditia social democratilor din ultimii ani ne putem astepta la o noapte a cutitelor lungi, dupa esecul ce se prefigureaza in cazul candidatului Viorica Dancila la alegerile prezidentiale. La inceputul lunii Viorica Dancila oferea cateva detalii despre momentul in care va parasi partidul. …