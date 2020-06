Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea (PSD), a declarat ca depunerea unei motiuni de cenzura la adresa Guvernului Orban este un lucru „imperios necesar”, dar ca „trebuie sa ne sfatuim cu totii care este momentul optim pentru depunerea motiunii pentru ca si ea sa treaca”. Firea a precizat ca…

- "Prin modul in care Ministerul Sanatatii si DSP gestioneaza in tara aceasta combatere a bolii, doar si pentru cum gestioneaza Ministerul aceasta pandemie si ii sperie inutil pe romani, acest Guvern trebuie sa cada", a declarat Gabriela Firea in emisiunea "Punctul Culminant" Edilul Capitalei…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, ca, in acest moment, Gabriela Firea este "cel mai bun" candidat din partea social-democratilor la alegerile prezidentiale. "In acest moment, cred ca cel mai bun candidat, din punctul de vedere al PSD, la aceasta atat de inalta functie,…

- Primarul general al Capitalei a recunoscut ca au existat discutii pentru o posibila alianta inainte de pandemia de coronavirus. "Am avut inainte de pandemie legate de perspectiva unor alianțe electorale. Avem puncte comune, sunt firește și cateva puncte care ne despart. Pandemia a oprit aceste…

- Gabriela Firea anunța ca luni incepe proiectul de testare de tip anticorpi, pe un esantion de 10.500 de bucuresteni. Testele se vor realiza la Arena Nationala. Testele nu vor fi rapide, ci cele de tip anticorpi, si se vor realiza pe un esantion de 10.500 de bucuresteni, in prima faza. „Maine voi organiza…

- „Avem 7.768 de bucureșteni care s-au inscris in proiectul nostru de testare. (…) Primaria deconecteaza suma de 200 de lei catre clinica care va realiza aceste teste”, a spus primarul Capitalei, Gabriela Firea . In prima etapa vor fi facute 11.000 de teste, a doua etapa va incepe chiar cand se va incheia…

- "Ne-au sunat oameni sa ne intrebe daca nu se poate ca rezultatul testelor sa ajunga doar la ei și nu și la DSP. Oamenii voiau sa știe cum se poate proceda ca daca ies pozitivi rezultatul sa fie comunicat doar persoanei. Poate ca nu ar fi rau ca Ministerul Sanatații sa analizeze cu epidemiologii daca…

- "In Bucuresti va fi lansat un program de testare pe scara larga" #Covid-19 Foto: Pixabay.com. Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat ca în Bucuresti va fi lansat un program de testare pe scara larga în ceea ce priveste COVID-19, având prioritate persoanele…