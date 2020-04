Stiri pe aceeasi tema

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, susține ca cei de la PNL au inceput cursa pentru Primaria Capitalei cu un abandon, asta din moment ce au ales sa susțina un candidat din afara partidului, pe Nicușor Dan. Ciolacu arata ca Firea l-a mai batut o data pe Nicușor Dan și este convins ca la…

- ​​Candidatura lui Nicușor Dan la Primaria Capitalei a fost validata în unanimitate de conducerea PNL, a anunțat liderul liberalilor, Ludovic Orban. Nicușor Dan a participat vineri la ședința conducerii PNL​„E o decizie de responsabilitate pe care PNL a luat-o în interesul…

- Rares Bogdan, prim-vicepresedinte PNL, anunta ca este dispus sa candideze la Primaria Capitalei, insa prima varianta este cea a unei fuziuni cu partidul lui Nicusor Dan, care sa duca la o candidatura a fostului USR-ist din partea PNL. Rares Bogdan a mai dezvaluit vineri seara la Antena 3 ca PNL negociaza…

- Banca Europeana de Investitii (BEI) a acordat finantari de 865 de milioane de euro anul trecut in Romania. 10.200 de firme au beneficiat de sprijinul BEI in 2019, a anunțat vicepresedintelui Bancii Europene prezent la București.Suma, ce reprezinta 0,4% din PIB, a fost acordata sub forma de…

- Deputatul PNL Matei Dobrovie afirma ca Nicusor Dan este cel mai bun candidat pentru Primaria Capitalei dintre cei care si-au anuntat intentia de a candida pana acum, argumentand ca ”nu ne mai putem permite inca patru ani cu Firea Faliment”.

- Liderii județeni ALDE au batut in cuie miercuri, la Parlament, strategia pentru alegerile locale. La finalul ședințelor, șeful partidului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca la București ALDE vrea candidat propriu dar ca partidul este deschis și unei discuții despre alți candidați. Un lucru este…

- Liberalii au comandat un sondaj de opinie in care-i vor masura pentru Primaria Capitalei pe Rares Bogdan (europarlamentar), Violeta Alexandru (liderul PNL Bucuresti), Ciprian Ciucu (liderul PNL Sector 6) si Ionel Danca (seful cancelariei premierului). Din afara partidului, liberalii ii vor testa pe…

