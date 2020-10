Tribunalul București a hotarat joi, intr-un proces intentat de Firea jurnaliștilor de investigație Libertatea & GSP, ca un cetațean nu poate folosi calitatea oficiala de primar ca sa acuze ca ”i-a fost lezata demnitatea”. Este doar unul dintre multele procese deschise de Firea, iar sentința deschide drumul unor refuzuri in serie ale justiției atat in cazul ei, cat și in cazul altor primari care vor sa foloseasca bani publici pentru procesele care-i privesc personal.8.500 de lei a platit Primaria Capitalei, la indicația Gabrielei Firea, ca taxa de timbru in procesul cu echipa de jurnaliști de investigație…