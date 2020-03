Stiri pe aceeasi tema

- Ieșiți in strada și strigați „Jos Ciuma Roșie” ca sa vina PNL sa ia posturile la stat prin concursuri aranjate și platite cu mii de euro lunar. Sorin Afloarei, consilierul parlamentar al lui Costel Alexe și finul sau favorit, a devenit peste noapte expert economic, deși n-a profesat in viața lui. La…

- Pompierii sigheteni au desfasurat, dupa un scenariu bine stabilit, un exercitiu cu forte si mijloace in teren, pe timp de noapte. La actiune au participat echipaje de stingere și un echipaj de prim ajutor EPA SMURD. Source

- Au inceput inscrierile in competiția sportiva de alergare pe teren variat Aiud Maraton. La ediția din acest an, concurenții vor lua startul din centrul municipiului Aiud in data de 4 aprilie. Competiția va avea doua probe de concurs: proba de maraton – cu o lungime totala a traseului de aproximativ…

- Un elev in varsta de 16 ani, olimpic la religie, a murit, in aceasta dimineata, dupa ce a fost lovit de un tren, intre localitatile Halaucesti si Mogosesti-Siret, in Iasi. Tragedia s-a produs, in aceasta dimineata, in jurul orei 08.00, intre cele doua localitati, pe camp. Tanarul de 16 ani, elev in…

- Reprezentantii oraselor Brasov, Iasi si Bucuresti, municipii care au probleme cu calitatea aerului, au fost convocați la discuții, luni, de ministrul mediului. Costel Alexe a anunțat ca alte 10 administrații locale din țara, inclusiv cea de la Ploiești, trebuie sa faca planuri pentru reducerea poluarii.

- Veste buna pentru un inceput bun de 2020. Baia Mare a depus conceptul inițial in competiția pentru Baia Mare Capitala Europeana a Tineretului 2023. Ii avem alaturi ca parteneri și pe Cluj, Timișoara, Bacau, Iași și Constanța! Lista scurta a finaliștilor va aparea pe 9 martie. Source

- Imagini de groaza la Scheia, acolo unde un tren de pasageri, care circula pe ruta Iași – Timișoara, a facut praf o duba. In urma impactului devastator, o persoana a murit pe loc, iar o alta a fost incarcerata. In autoutilitara se aflu doua persoane. Una dintre ele a fost proiectata in afara masinii…

- Costel Alexe a afirmat, intr-o conferinta de presa la Iasi, ca in acest moment, se fac "cu siguranta" defrisari si ca acestea nu aveau cum sa fie stopate in doar cateva saptamani de cand este ministru. "Daca ati observat, la nivel national, cred ca administratorii fondurilor private, tot felul…