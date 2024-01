Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Neamt a pronuntat sentintele in cazul unul cunoscuti oameni de afaceri, printre cei condamnati, in prima instanta, fiind si cumatrul baronului Ionel Arsene, fost sef al Consiliului Județean Neamț.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus marti incetarea procesului penal impotriva fostului vicepresedinte al ANAF Serban Pop, pe motiv ca faptele de coruptie de care era acesta acuzat s-au prescris, scrie Agerpres. Cu toate acestea, el trebuie sa plateasca suma de 2,5 milioane euro, reprezentand…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au condamnat, in ultimele luni, trei avocati deferiti justitiei pentru conducere sub influenta alcoolului, respectiv conducere cu permisul suspendat. Inculpatii au primit amenzi penale cuprinse intre 6.750 si 12.600 de lei. In cazul a doi dintre inculpati, un…

- Petrica Bolfa ar putea sa scape cel puțin de o parte din pedeapsa de 8 ani și 7 luni de inchisoare, dupa ce in 2020 a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Cluj pentru inșelaciune, delapidare și evaziune fiscala. In urma cu cateva zile, Curtea de Apel Cluj i-a admis rebrișoreanului o acțiune prin…

- Compania județeana Apa Serv Neamț a suferit, in ultimii trei ani, o serie intreaga de pierderi financiare și nu ne referim aici la bani pierduți datorita celebrelor 70 de procente pierderi de apa, ci la prejudicii care au aparut in urma inacțiunii la nivelul conducerii executive, de data aceasta a celei…

- Curtea de Apel din Bari a suspendat pentru moment extradarea fostului presedinte al Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, dupa ce avocatii acestuia au sesizat CEDO, sustinand ca in Romania i s-ar incalca dreptul la viata si ar fi supus la tratamente inumane și degradante.

- Tribunalul Mureș a admis cererea procurorilor DNA Cluj și a dispus arestarea preventiva a soților Claudia și Dorin Petru Gliga pentru 30 zile. Cei doi sunt parinții Tabitei Gliga, soția lui Catalin Cherecheș, primarul din Baia Mare, și ar fi incercat sa dea mita pentru ca acesta sa primeasca o pedeapsa…

- Ministra Justiției, Alina Gorghiu, a anunțat joi ca avocații lui Ionel Arsene, fostul președinte CJ Neamț, au sesizat CEDO pe motiv ca in Romania i s-ar incalca dreptul la viața și ar fi supus la tratamente inumane. Aceștia au precizat in trecut ca politicianul sufera de patologii grave, inclusiv neuropsihiatrice.„Magistratul…