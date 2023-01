Stiri pe aceeasi tema

„Diplomatul ucrainean Dmitro Kuleba a avertizat marți ca vor fi uciși civili atata timp cat Germania nu reușește sa livreze tancurile sale, in condițiile in care Berlinul nu a raspuns inca favorabil la cererea Kievului de a livra tancuri Leopard, potrivit AFP.

Cancelarul german Olaf Scholz a reafirmat luni ca este in continuare convins de necesitatea unei coordonari cu aliatii in privinta livrarilor de arme pentru Ucraina, in timp ce presiunea se accentueaza asupra Berlinului pentru a trimite tancuri de asalt Leopard 2 Kievului, potrivit Reuters.

Germania „nu are niciun plan de a trimite tancuri Leopard 2 in Ucraina", a declarat un purtator de cuvant al guvernului, potrivit Sky News, relateza Mediafax.

Polonia incurajeaza alte state sa formeze o coalitie larga pentru a-i furniza Ucrainei tancuri moderne, precum Leopard, au declarat luni ministrul de externe adjunct polonez Pawel Jablonski si alte oficialitati poloneze pentru postul national de radio, transmite DPA, potrivit Agerpres.

Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, i-a transmis, joi seara, presedintelui SUA, Joseph Biden, intentia Berlinului de a livra Ucrainei tancuri, noteaza mediafax.

Ucraina are nevoie de sistemele americane antiaeriene Patriot pentru a-si proteja infrastructura civila, supusa unor puternice atacuri de catre Rusia, a declarat miercuri ministrul de externe Dmitro Kuleba, afirmand ca va incerca sa convinga Germania sa permita livrarea lor, transmite Reuters, potrivit…

Autoritațile germane iși intensifica pregatirile pentru livrari de numerar in cazul unei pene de curent pentru a menține economia in funcțiune, au declarat patru persoane implicate, in timp ce națiunea se pregatește pentru astflel de evenimente generate de razboiul din Ucraina, scrie Reuters, relateaza…

Ambasadorul ucrainean in Germania, Oleksi Makeev, a reproșat Berlinului ca procesul prin care acorda asistența Forțelor Armate ale Ucrainei este prea lent si a cerut ca partea germana sa furnizeze Kievului tancuri moderne cat mai curand posibil - potrivit unui interviu acordat publicatiei Bild, noteaza…