- Parlamentul turc se va pronunta joi 30 martie, asupra ratificarii aderarii Finlandei la NATO, potrivit agendei parlamentului de la Ankara consultate de AFP. Ratificarea va fi supusa la vot intr-o sedinta parlamentara prevazuta sa inceapa la ora locala 14:00 (11:00 GMT). Menționam ca la jumatatea acestei…

- Parlamentul Ungariei, dominat de formatiunea premierului nationalist Viktor Orban, a aprobat luni proiectul de lege care permite aderarea Finlandei la NATO odata ce aplicatia acesteia va fi ratificata de toate cele 30 de tari membre ale Aliantei Nord-Atlantice, relateaza Reuters si AFP, citate de Agerpres.…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a salutat vineri decizia Turciei de a ratifica aderarea Finlandei la Alianta Nord-Atlantica si a pledat pentru o ratificare a aderarii Suediei "cat mai repede posibil", informeaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Premierul suedez Ulf Kristersson a declarat marti ca probabilitatea ca Finlanda sa devina membra a NATO inaintea Suediei a crescut, desi aderarea tarii sale la Alianta Nord-Atlantica este doar o chestiune de timp, transmite Reuters.

- Parlamentul Ungariei se va pronunta la inceputul lunii martie asupra aderarii Finlandei si a Suediei la NATO, potrivit agendei publicate miercuri, relateaza AFP. Candidatura celor doua tari nordice, care trebuie sa fie acceptata in unanimitate de cele 30 de state membre ale NATO, a fost ratificata de…

- Seful NATO, Jens Stoltenberg, si premierul japonez, Fumio Kishida, s-au angajat marti sa consolideze legaturile dintre Alianta Nord-Atlantica si Tokyo, afirmand ca invazia Rusiei in Ucraina si cooperarea militara in crestere cu China au creat cel mai tensionat mediu de securitate de dupa cel de-al…

- Guvernul suedez nu va extrada patru persoane cautate de Turcia, despre care sustine ca sunt in legatura cu un cleric din SUA pe care il acuza de tentativa de lovitura de stat in 2016, a informat joi agentia de stiri TT, fara a cita surse, relateaza Reuters. Cererile de extradare au fost facute in 2019…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, este optimist și increzator ca Finlanda și Suedia se vor alatura in cele din urma Alianței, in ciuda faptului ca premierul suedez a spus ca Turcia are nevoie de "lucruri pe care nu le pot indeplini" pentru a-și ridica veto-ul asupra aderarii acestor doua…