Stiri pe aceeasi tema

- Premierul finladez Sanna Marin a cerut marti, 1 noiembrie, Ungariei si Turciei sa aprobe cat mai repede cererile Suediei si Finlandei de aderare la NATO, relateaza Reuters și Agerpres . Ungaria si Turcia sunt singurele doua state din Alianta care nu au ratificat inca cererile de aderare. „Toate privirile…

- „Luna urmatoare, in București, va avea loc o intalnire NATO. Președintele Putin raspunde cu atacuri tot mai puternice asupra Ucrainei și asupra civililor”, a spus Jens Stoltenberg.Aveți una dintre cele mai importante regiuni NATO. Luna urmatoare, in București, va avea loc o intalnire NATO. Am vazut…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat vineri, 21 octombrie, ca va avea o intalnire cu premierul suedez Ulf Kristersson cu care va vorbi despre cererea țarii nordice de a deveni membra NATO și despre extradarea celor pe care Ankara le considera teroriști, relateaza Reuters . ”Noul prim-ministru…

- Aliații NATO vor acționa daca Suedia și Finlanda vor fi sub presiune, a avertizat, joi, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, potrivit Reuters. Aliații NATO vor acționa in cazul in care Suedia sau Finlanda vor fi supuse la presiuni din partea Rusiei sau a unui alt adversar inainte ca acestea…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan a amenintat din nou joi seara, 6 septembrie, ca va bloca aderarea Suediei la NATO, informeaza DPA și Agerpres . „Atat timp cat organizatiile teroriste demonstreaza pe strazile Suediei si atat timp cat teroristii se afla in interiorul parlamentului suedez, nu…

- O mare parte din Europa se confrunta cu o criza de aprovizionare pe timp de iarna, iar printre cele mai expuse state se numara Germania, Ungaria și Austria. Printre națiunile mai puțin afectate se numara Franța, Suedia și Marea Britanie, care nu s-au bazat in mod tradițional pe Rusia, precum și Italia.…

- Guvernul Ungariei a trimis in parlament primul dintr-o serie proiecte de lege anticoruptie in incercarea de a evita pierderea unor fonduri europene de miliarde de euro, relateaza Reuters. Comisia Europeana a recomandat duminica suspendarea unor fonduri de 7,5 miliarde de euro din cauza a ceea ce considera…

- Solicitarea parlamentarilor UE de a reduce fondurile pentru Ungaria este o „gluma plictisitoare", a declarat vineri, premierul Ungariei, Viktor Orban, potrivit Reuters. Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri ca solicitarea Parlamentului European de a taia fondurile pentru Ungaria din cauza…