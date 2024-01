Stiri pe aceeasi tema

- Din pacate, mai mulți locuitori din Florești au avut probleme cu energia electrica in zilele de Craciun. Aceste probleme nu s-au rezolvat nici acum și chiar s-au extins și in alte comune ale județului. „,Hai ma, iarași fara lumina? Știe cineva ce „avarie” mai este acum?” ,,Rușine in fiecare an ne lasați…

- Prefectul Radu Roca a anunțat astazi in cadrul unei conferințe de presa ca Instituția Prefectului Judetul Satu Mare a depus spre finantare in cadrul apelului de proiecte “Sprijinirea investiților in noi capacitati de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsum pentru…

- Vanzarile globale de automobile electrice pe baterie si hibride plug-in au crescut cu 20% in luna noiembrie a acestui an, comparativ cu noiembrie 2022, in conditiile in care vanzarile solide din America de Nord si China au compensat vanzarile mai mici din Europa, sustine firma de

- Conform situației operative de la ora 17:00, energia electrica a fost restabilita in toate localitațile afectate. Premier Energy Distribution a reușit sa reconecteze toti cei peste 129 000 de consumatorii din raioanele de centru și sud ale țarii. In prezent toate eforturile operatorului de distribuție…

- Primaria Dumbraveni a postat pe Facebook un video in care, din cauza vantului puternic, firele electrice se ating și provoaca flama și scantei de mari dimensiuni. „Energia electrica este intrerupta parțial in satul Dragosloveni, la Candești (punctul ,,zootehnie”) și parțial in satul Dumbraveni, unde…

- Vanzarile de vehicule electrice (EV) in SUA ar urma sa reprezinte anul acesta 9% din totalul vehiculelor de pasageri, un nivel record, arata datelor firmei de cercetare Atlas Public Policy, transmite AP.

- Energia electrica, o resursa indispensabila in viata noastra de zi cu zi, este disponibila la simpla apasare a unui comutator, dar putini dintre noi se gandesc la complexitatea din spatele procesului de furnizare a acestui serviciu. Cel mai adesea, la noi ajung doar informatiile legate de pretul final,…

- Energia electrica este esențiala pentru aproape orice aspect al vieții noastre. De la iluminat și incalzire pana la funcționarea echipamentelor electronice și producția industriala, depindem in mare masura de electricitate. Unele gesturi au devenit automatisme, astfel ca nu ne mai gandim cat sunt de…