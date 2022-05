Finlanda cere oficial aderarea la NATO

Stiri pe aceeasi tema

- Suedia și Finlanda participa, astazi, la Berlin la o reuniune informala a miniștrilor de externe din cadrul NATO, anunța BBC. Deși nu sunt membre ale alianței, se așteapta ca Suedia și Finlanda sa solicite statutul de membru ca raspuns la invazia Ucrainei și, prin urmare, au fost invitate sa participe…

- Finlanda trebuie sa solicite aderarea la alianța militara NATO „fara intarziere”, au declarat, joi, președintele finlandez Sauli Niinisto și premierul Sanna Marin, o schimbare majora de politica declanșata de invazia Rusiei in Ucraina, transmite Reuters. „Finlanda trebuie sa solicite fara intarziere…

- Președintele rus Vladimir Putin a trimis un mesaj halucinant Ucrainei, macinata de razboiul pornit la comanda sa pentru așa-denumita „denazificare”. Liderul de la Kremlin vorbește de o datorie „sacra” de a impiedica „renașterea nazismului” in felicitarile trimise cu prilejul a celor 77 de ani de la…

- Finlanda și Suedia iși vor exprima impreuna dorința de a adera la NATO in luna mai, au informat luni ziarele tabloide Iltalehti din Finlanda și Expressen din Suedia, citand surse apropiate subiectului, relateaza Reuters. Potrivit surselor citate, ambele țari vor anunța ca vor aplica pentru a adera la…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a catalogat drept „fictiune si minciuna” informatiile privind problemele de sanatate pe care le-ar avea presedintele rus Vladimir Putin, scrie agentia de presa News.ru, citand un interviu acordat de Peskov unei publicatii online. Afirmațiile vin in…

- Cel putin 153 de copii au fost ucisi in Ucraina de la inceputul invaziei ruse in urma cu cinci saptamani, iar peste 245 de copii au fost raniti, a anuntat, vineri, Procuratura generala a Ucrainei intr-un comunicat de presa, citat de CNN. Bombardamentele lansate de fortele ruse au afectat, de asemenea,…

- Nu exista niciun supravietuitor in urma prabusirii avionului companiei China Eastern Airlines cu 132 de persoane la bord, in sudul Chinei, a informat, marti, presa de stat chineza, citata de agentia DPA. Epava avionului a fost gasita, dar nimeni nu a fost gasit in viata, a anuntat canalul CCTV la aproximativ…

- Rusia vrea ca NATO sa promita public ca nu va primi Ucraina in randurile sale, a declarat, miercuri, diplomatul rus Konstantin Gavrilov, citat de agentia rusa de presa RIA, potrivit Reuters. Konstantin Gavrilov, seful delegatiei ruse la negocierile de la Viena privind securitatea militara si controlul…