Stiri pe aceeasi tema

- ”Cer lansarea unei vaccinari in masa a intregii populatii incepand de saptamana viitoare. Vaccinul rus este cel mai bun din lume”, a declarat Putin la o reuniune a guvernului rus in regim de videoconferinta.In replica, Vicepremierul Tatiana Golikova a dat asigurari ca autoritatile vor fi pregatite sa…

- ”Cer lansarea unei vaccinari in masa a intregii populatii incepand de saptamana viitoare. Vaccinul rus este cel mai bun din lume”, a declarat Putin la o reuniune a guvernului rus in regim de videoconferinta.In replica, Vicepremierul Tatiana Golikova a dat asigurari ca autoritatile vor fi pregatite sa…

- Rusia a vaccinat peste 1 milion de persoane impotriva maladiei COVID-19, a anuntat marti directorul institutului moscovit care a produs acest vaccin, relateaza DPA. In fiecare zi, aproximativ 100.000 de doze de vaccin Sputnik V sunt administrate in Rusia, a declarat Alexander Gintsburg, directorul…

- Rusia a inregistrat luni un nou record de cazuri zilnice de COVID-19, in absenta unui lockdown generalizat, informeaza AFP, citata de Agerpres.Rusia a raportat 29.350 de infectari noi in ultimele 24 de ore, la un total de peste 2,87 milioane de cazuri. Asta in condițiile in care, duminica, autoritațile…

- Rusia a raportat luni un record de 22.778 de infectari cu noul coronavirus, in contextul in care autoritatile incearca sa reduca presiunea asupra sistemului medical, transformand chiar un patinoar din Moscova intr-un spital temporar pentru bolnavii de COVID-19, informeaza Reuters. Citește…

- Rusia a raportat luni un record de 22.778 de infectari cu noul coronavirus, in contextul in care autoritatile incearca sa reduca presiunea asupra sistemului medical, transformand chiar un patinoar din Moscova intr-un spital temporar pentru bolnavii de COVID-19, informeaza Reuters. Pe fondul…

- Dezvoltatorul vaccinului pe baza de vector adenovirus a sugerat anterior ca pacienții infectați cu Covid-19 ar fi putut primi un placebo in timpul studiilor clinice finale. Autoritațile administreaza Sputnik V unui grup select de medici și profesori la nivel național, in paralel cu Moscova, unde…

- Situatia sanitara este alarmanta in Rusia, dar epidemia covid-19 ramane sub control, a declarat joi un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza Reuters.Autoritatile sanitare au anuntat 19.404 de cazuri noi de covid-19 in ultimele 24 de ore, dintre care 5.255 la Moscova,…