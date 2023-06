Stiri pe aceeasi tema

- Economie AJFP Teleorman a rambursat TVA in valoare de 6,90 milioane lei in luna mai iunie 14, 2023 09:13 Administrația Județeana a Finanțelor Publice Teleorman a rambursat contribuabililor in luna mai 2023, conform selecției naționale, TVA in valoare de 6,90 milioane de lei. Defalcat pe unitați…

- Economie 40 de contribuabili, verificați de AJFP Teleorman in luna mai iunie 13, 2023 09:48 In realizarea atribuțiilor stabilite prin Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, structurile de inspecție fiscala din cadrul A.J.F.P. Teleorman au verificat in luna mai 2023 un numar de 40…

- Economie Sprijin financiar de peste 16,6 milioane lei pentru crescatorii de animale mai 25, 2023 11:29 Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR), prin Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA), efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul creșterii animalelor, solicitat…

- Economie Peste 400 milioane lei, veniturile colectate de finantistii teleormaneni in primele 4 luni ale anului 2023 mai 25, 2023 10:03 In primele 4 luni ale anului 2023, A.J.F.P. Teleorman a colectat venituri nete la Bugetul General Consolidat in suma totala de 417,76 milioane lei, cu 38,16 milioane…

- Economie Contract de 12 milioane lei, finanțat prin Programul “Anghel Saligny”, pentru modernizarea drumurilor de interes local din comuna Radoiești aprilie 21, 2023 10:25 Cseke Attila, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice și administrației, a semnat 49 de noi contracte de finanțare prin Programul…

- Guvernul a platit in ultimul an 750 de milioane de lei unor persoane fizice si firme care au cazat cetateni ucraineni, potrivit datelor analizate de Profit.ro. Suma este una foarte mare si a ajuns, in proportie de circa 90-, in buzunarele unor persoane fizice din Romania, care nu au obligatii fiscale…

- Guvernul nu explica pentru interesul cui nu vrea sa acorde banii direct refugiatilor si prefera sa ii dea celor care ii cazeaza. In multe cazuri, cazarea refugiatilor a devenit o afacere foarte buna. Pentru cazarea a patru persoane din Ucraina intr-un apartament, de exemplu, se poate trece de venituri…

- Economie Suma de 213,61 milioane lei, colectata de finantistii teleormaneni in primele doua luni din 2023 martie 29, 2023 11:01 In primele doua luni ale anului 2023, A.J.F.P. Teleorman a colectat venituri nete la Bugetul General Consolidat in suma totala de 213,61 milioane lei, cu 13,72 milioane…