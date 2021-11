Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), Mihai Ponea, sustine ca peste 20.000 de samsari vand ilegal in toata tara sute de porci si raspandesc astfel pesta porcina africana pe teritoriul Romaniei. „Din estimarile noastre sunt peste 20.000 de…

- Se apropie sarbatorile de iarna, iar romanii au inceput goana dupa carnea de porc pe care s-o așeze pe masa de Craciun. Din pacate, mulți comercianți incearca sa vanda ilegal animale bolnave, care pun in pericol sanatatea consumatorilor. Vicepresedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si…

- Doua focare de pesta porcina africana, la Mihalț. Medicii veterinari din cadrul DSVSA Alba au acționat pentru lichidarea lor Medicii veterinari din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba au acționat, in aceste zile, pentru lichidarea a doua focare de pesta…

- Romania inregistreaza 585 de focare active de pesta porcina africana (PPA) in 35 de judete si Bucuresti, cu sase mai putine fata de saptamana precedenta, conform datelor publicate de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Din totalul focarelor care erau…

- Un numar de 591 de focare de pesta porcina africana (PPA) erau active joi la nivel national, in scadere fata de saptamana precedenta cand s-au consemnat 602 focare, conform informatiilor publicate vineri de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Din numarul…

- Niciun caz nu s-a inregistrat, insa, in gospodarii. Seful Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, dr. Dorin Enache. Ultimele cazuri de pesta porcina la animalele crescute in gospodarii din județul Brașov s-au inregistrat in luna august, la Ticușu Vechi. Atunci au fost sacrificate…

- Numarul focarelor active de pesta porcina africana (PPA) a urcat la 620, in perioada 16-22 septembrie, cu 46 mai mult fața de saptamana anterioara, a anunțat Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Cele mai multe focare se afla in județele Ialomița -196, Teleorman…

- In Romania au fost depistate, in ultima saptamana, 69 de noi focare de pesta porcina africana, a anunțat, vineri, Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor...