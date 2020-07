Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a transmis miercuri pe pagina sa de Facebook ca romanii vor putea cumpara, incepand de azi, titluri de stat in euro.„Premiera! Titluri de stat in euro pentru populație! Incepand de ASTAZI și pana pe 7 august, romanii vor putea cumpara prin banci titluri in…

- BT Capital Partners&Banca Transilvania, BCR si BRD vor pune in vanzare incepand de miercuri, 15 iulie 2020, titluri de stat pentru populatie in lei si, in premiera, titluri de stat denominate in euro, care vor fi listate automat la Bursa de Valori Bucuresti, a anuntat marti Ministerul Finantelor…

- BT Capital Partners&Banca Transilvania, BCR si BRD vor pune in vanzare incepand de miercuri, 15 iulie 2020, titluri de stat pentru populatie in lei si, in premiera, titluri de stat denominate in euro, care vor fi listate automat la Bursa de Valori Bucuresti, avand maturitati de 2 si 4 ani pentru moneda…

- Finanțele lanseaza, in premiera, titluri de stat pentru populație in euro, vandute prin banci și listate la bursa. Ce dobanzi ofera statul pentru imprumuturile de la cetațeni Ministerul Finanțelor Publice (MFP) lanseaza titluri de stat pentru populație in lei și, in premiera, titluri de stat denominate…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, luni, 2,109 miliarde de lei de la banci, prin doua emisiuni de obligatiuni de stat, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Astfel, Finantele au atras 1,255 miliarde de lei printr-o emisiune de obligatiuni cu maturitate…

- Fondul Proprietatea solicita Camerei Deputaților, în calitate de for decizional, sa analizeze potențialele efecte negative ale proiectului de lege privind suspendarea tuturor acțiunilor de vânzare a participațiilor deținute de statul român pe o perioada de doi ani, se arata într-un…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, joi, 1,794 miliarde de lei de la banci, prin doua emisiuni obligatiuni de stat, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Astfel, Finantele au atras 1,085 miliarde de lei printr-o emisiune de obligatiuni cu maturitate la…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a atras, marti, 55 de milioane de lei de la banci, suplimentar la licitatia de luni, cand a imprumutat 700 milioane de lei, la o dobanda de 4,43% pe an, printr-o emisiune de obligatiuni de stat benchmark, cu maturitatea reziduala la 93 de luni, potrivit datelor…