- Ministerul de Finante a imprumutat joi 463,4 milioane de lei intr-o emisiune de obligatiuni suprasubscrisa, cu scadenta in 2024 si o dobanda de 4,8% pe an. Volumul total al cererii a fost de 602 milioane lei, iar randamentul pana la maturitate aferent pretului acceptat a fost de 4,82%. Din…

- Ministerul Finantelor Publice a imprumutat luni 176 milioane lei de la banci, intr-o emisiune de obligatiuni in valoare totala de 300 milioane lei, cu scadenta la un an si o dobanda de 3,51% pe an. La licitatie au participat sase dealeri primari, valoarea totala a cererii fiind de 211 milioane…

- Ministrul a precizat ca ministerul are in vedere emiterea unui volum de titluri de stat pe piata interna de 48-50 miliarde lei in acest an. "In perioada 1 ianuarie – 19 iunie, ministerul a atras de pe piata interna suma de 18,6 miliarde lei, 38,8% din programul indicativ de emisiuni de titluri…

- Guvernul va lansa in aceasta saptamana o emisiune de titluri de stat pentru populatie. Intitulata „Centenar”, aceasta a fost aprobata in ultima sedinta de guvern. Obligatiunile vor fi pe o perioada de cinci ani, cu o dobanda de peste 4,5% pe an, potrivit ministrului de finante, Eugen Teodorovici. El…

- Ministerul Finantelor a scos luni la vanzare o emisiune de obligatiuni de 500 mil. lei cu scadenta la 5 ani si o dobanda de 4,80% pe an. La licitatie au participat opt dealeri primari. Continuarea pe ZFCorporate ZF Corporate este serviciul de business intelligence al…

- “La propunerea Ministerului Finantelor Publice, Guvernul a aprobat noi reglementari care vor permite lansarea unei emisiunii cu titluri de stat “Centenar” pentru populatie cu dobanda de peste 25% pe cinci ani, asta inseamna o dobanda de peste 4% pe an, un instrument atractiv dedicat populatiei, destinat…

- „Vreau sa anunt elaborarea titlurilor de stat Centenar pentru populatie cu o dobanda de peste 25% pentru cinci ani, adica peste 4,5% pe an. Achizitionarea titlurilor de stat Centenar se poate face prin Trezorerie sau prin Posta Romana”, a declarat Viorica Dancila, la inceputul sedintei de Guvern. …

- Ministerul Finantelor a plasat astazi o emisiune de obligatiuni de 500 mil. lei, cu scadenta la cinci ani si o dobanda de 4,59% pe an. La licitatie au participat sapte dealeri primari. Volumul total al cererii a fost de 676 mil. lei, din care bancile au licitat in nume si cont propriu…