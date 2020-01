Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare eveniment de alergare in scop caritabil din vestul țarii are loc anul acesta in 26 aprilie. Inscrierile sunt deschise, iar publicul este indemnat sa faca donații pentru cele 23 de proiecte care au nevoie de finanțare. Din comunitatea Timotion pot sa faca parte atat alergatori, cat și persoane…

- Marți se deschide oficial târgul Consumer Electronic Show, ce are loc în Las Vegas, în perioada 7 -10 ianuarie ―inteligența artificiala, 5G, dispozitive pliabile, tehnologie de supraveghere, rezoluții 8K și robotica fiind cuvintele cheie ale ediției din acest an.Citește mai…

- Inscrierile pentru șefia Parchetului General expira azi, luni fiind ultima zi! Insa, cel care deține funcția de procuror general interimar, dupa pensionarea ultimului titular, Augustin Lazar, a decis sa nu se inscrie in cursa pentru șefia instituției.Bogdan Licu, procurorul general interimar…

- Ce parinte nu-si doreste ca puiul sau sa fie printre cei mai destepti copii de varsta lui? Pentru aceasta este nevoie de un minimum de implicare din partea parinților. Iar daca-i pui la dispoziție și jucarii potrivite, acestea vor ajuta foarte mult la dezvoltarea capacitatilor lui intelectuale! Iata…

- Esti pregatit sa faci cunostinta cu noile tendinte? Mango va fi situat la nivelul 1 al Atriumului Palas Mall, langa Swarovski. Piesele propuse de brandul spaniol sunt usor de integrat in combinatii versatile, pentru ca acopera toate stilurile vestimentare. Materiale de calitate, cu 44- fibre naturale,…

- Fondatorul Russiatoday.ro in Romania, Dan Musetoiu, a vrut sa se inscrie in partidul lui Dacian Ciolos, PLUS. Filiala PLUS de la Sectorul 1 i-a respins cererea de adeziune. O reactie a venit si de la organziatia unde a incercat sa se inscrie, fiind punctat faptul ca in trecut acesta a lucrat la publicatii…

- Cea de-a X-a editie a Festivalului de Film Documentar DocEst se apropie cu pasi repezi ! In perioada 20-24 noiembrie 2019, Cinema Ateneu va gazdui cele mai recente filme documentare si invitati din Romania, Republica Moldova, Germania si Franta. DocEst este co-organizat de Primaria Municipilui Iasi,…

- ​Microsoft lanseaza în cadrul evenimentului IT Ignite 2019 o gama de soluții și servicii pentru firme, care sa le ajute sa îsi gestioneze si sa îsi foloseasca mai bine datele si sa automatizeze o parte din procese.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro