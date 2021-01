Stiri pe aceeasi tema

- ​KONUX, un startup IT care dezvolta o tehnologie de monitorizare a cailor ferate din Germania, co-fondat de un român, primeste o investitie de 80 de milioane de dolari.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- Hyperhuman primește o investiție de 500.000 de euro cu scopul de a crea o platforma digitala pentru publicarea și monetizarea de conținut pentru industria de fitness. Runda a fost condusa de EGV, cu participarea Sparking Capital și Simple Capital. Startup-ul românesc este fondat de unul dintre…

- “In perioada de incriere, au fost primite mai mult de 16 cereri, in medie, pentru fiecare post scos la concurs, prin incadrare directa din sursa externa, pentru structurile de protecția animalelor”, transmite Poliția Romana. Cea mai mare concurența este pe posturile de agent de poliție, fiind primite…

- In data de 27 decembrie a.c., in baza transei simbolice de 10.000 de doze de vaccin primita de Romania, vor fi imunizate 155 de cadre medicale din Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta. In data de 27 decembrie a.c., in baza transei simbolice de 10.000 de doze de vaccin primita de Romania, vor…

- ​Statul urmeaza sa acorde ajutoare de peste 10.000 de euro în medie, unui numar de circa 3.000 de firme care funcționeaza în mall-uri și alte centre comerciale mari, pentru plata chiriei, ca urmare a masurilor de închidere dispuse de Guvern. Citește mai departe și comenteaza…

- ​Startup-urile europene din domeniul tehnologiilor pentru agricultura vor putea obține noi finanțari de capital de risc dintr-un fond de investiții, în valoare totala de 325 de milioane de dolari, lansat vineri de o firma de venture capital din Bruxelles.Citește mai departe și comenteaza pe…

- Doi antreprenori români cu experienta în imobiliare si IT au investit 300.000 de euro într-un startup de tehnologie pe piața imobiliara si care vrea sa lanseze primul dezvoltator imobiliar digital nativ.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- ​Startup-urile europene de tehnologie vor putea obține noi finanțari de capital de risc de la un nou fond de investiții, în valoare totala de 535 de milioane de euro, lansat de o companie germana de venture capital care a mai investit înainte și în firme care au ajuns „unicorni”…