- Lansat in premiera anul trecut, programul de bugetare participativa al Consiliului Județean Timiș a ajuns acum la o noua ediție. Instituția a alocat pentru 2022 un buget de trei milioane lei, adica triplu fața de anul trecut. Bugetul participativ incurajeaza cetațenii sa se implice in luarea deciziilor…

- Primaria Cluj-Napoca anunța investirea sumei de 4,5 milioane de euro pentru susținerea acțiunilor culturale și sportive in municipiu pentru anul 2022. Finanțarile de la bugetul local sunt nerambursabile.Bugetul alocat pentru aceasta sesiune este de 11.250.000 lei pentru proiecte culturale, dintre care…

- Fundația Padurea de Maine anunța lansarea programului de finanțari nerambursabile Comunitațile Padurii de Maine. Programul, cu un buget de 500.000 de euro, alocat pentru anul 2022, susține dezvoltarea durabila a comunitaților din zonele forestiere din Romania. Programul Comunitațile Padurii de Maine…

- Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local al județului Timiș pe anul 2022 a fost votat. Instituția a stabilit șase direcții principale in care vrea sa investeasca bani in 2022.

- Propunerea de buget pe 2022 a Consiliului Județean Timiș este la consultare publica pana in 3 februarie. Sugestiile și opiniile pot fi transmise prin e-mail. Instituția a stabilit șase direcții principale in care vrea sa investeasca bani in 2022.

- Consiliul Județean Timiș a fost reprezentat la Novi Sad, Serbia, la deschiderea oficiala a anului Capitalei Europene a Culturii 2022, de catre administratorul public al județului, Marian Constantin Vasile. In cadrul delegației, acesta a fost insoțit de membri ai aparatului de specialitate implicați…

- Autoritatea Naționala de Reglementare în domeniul Energie (ANRE) a demarat acțiuni de control la principalii furnizori de energie electrica și gaze naturale. Asta în contextul creșterii facturilor. Conform ANRE, în cazul clientului casnic, daca în urma regularizarii suma platita…