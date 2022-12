Finanțare aprobată! 5.000.000 de lei pentru modernizarea iluminatului public din Lugoj Sistemul de iluminat public din Lugoj va fi modernizat prin inlocuirea vechilor lampi cu corpuri de iluminat cu LED, precum și instalarea unor sisteme de dimare/telegestiune, care permit reglarea fluxului luminos la nivelul intregului obiectiv. Finanțarea solicitata de Primaria Lugoj, prin Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public al Administrației Fondului pentru Mediu, a fost aprobata. Valoarea totala a investiției este de 6.000.000 de lei, din care valoarea finanțarii nerambursabile este de 5.000.000 de lei. Reprezentanții… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

Sursa articol si foto: lugojexpres.ro

