Financial Times: Pericolul care planează peste economia mondială Pericolul dublu al incetinirii cresterii si al inflatiei ridicate, sau stagflatiei, va lovi economia mondiala in acest an, deoarece razboiul Rusiei impotriva Ucrainei afecteaza redresarea dupa pandemia de coronavirus, potrivit unei cercetari efectuate de Financial Times. Stagflatia este o forma de criza economica, situatie ce rezulta dintr-o recesiune ce se reflecta intr-o stagnare a activitatii economice si continuarea unui proces inflationist; consecinta a unei inflatii indelungate ce consta in coexistenta inflatiei cu stagnarea economiei, prin lipsa de crestere economica semnificativa. Asociatia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pericolul dublu al incetinirii cresterii si al inflatiei ridicate, sau stagflatiei, va lovi economia mondiala in acest an, deoarece razboiul Rusiei impotriva Ucrainei afecteaza redresarea dupa pandemia de coronavirus, scrie Financial Times.

- Cresterea presiunilor preturilor, incetinirea cresterii productiei si scaderea increderii vor reprezenta un obstacol pentru majoritatea tarilor, potrivit celui mai recent indice de urmarire Brookings-FT. Drept urmare, factorii de decizie vor ramane cu ”dileme pesimiste”, a spus Eswar Prasad, cercetator…

- In luna februarie 2022, comparativ cu luna februarie 2021, ”inflația industriala” a fost de 43,8%, de aproape 5 ori mai mare decat inflația la consumator – IPC (8,5%), a transmis ieri Institutul Național de Statisca, potrivit Hotnews. Pe piața interna, creșterea a fost de 57,6%, in timp ce indicele…

- Star Stone, producator roman de pavaje destinate sectorului rezidențial, estimeaza, pentru 2022, o creștere de peste 20% a vanzarilor, la aproape 7 milioane de euro. Star Stone este compania cu cea mai rapida creștere din industria de construcții din Romania, in perioada 2017 – 2020, și a fost inclusa…

- Romanii sunt mai degraba ingrijorati de cresterea preturilor la energie si la alimente decat de razboiul din Ucraina, indica datele unui sondaj CURS. In sondaj repondentii au fost chestionati si in legatura cu oportunitatea ajutorului militar pentru Ucraina, precum si cu atitudinea prietenoasa a Ucrainei…

- Actiunile companiilor de utilitati au contrazis aceasta tendinta negativa, componenta lor in indicele STOXX 600 crescand 1%. Ofensiva Rusiei in Ucraina a continuat pe tot parcursul weekendului. Vehicule militare rusesti au patruns in al doilea oras ca marime al Ucrainei, Harkov, existand informatii…

- Au crescut prețurile la alimentele de baza care se comercializeaza in lume, iar acest lucru va afecta inclusiv piața din Romania. Singurul produs care a stagnat este zaharul. In rest, carnea, uleiul, laptele s-au comercializat mai scump in prima luna a anului fața de decembrie 2021. Organizația Națiunilor…

- Guvernatorul BNR Mugur Isarescu a mentionat intr-o prezentare facuta la o intalnire cu ambasadoarea Frantei la Bucuresti si reprezentanti ai Mouvement des Entreprises de France International ca prognozele indica o crestere economica de 4,5% pe an, in urmatorii doi ani, dar Romania are in continuare…