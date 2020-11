Financial Times: Erdogan ripostează în fața lui Macron în timp ce Franța își plânge victimele terorismului Președintele turc conduce riposta, în timp ce în lumea musulmana protestele la adresa Franței se raspândesc



Vazut din Paris, de la Palatul Elysée al președintelui Macron, e chinuitor și jignitor de constatat ca reacția cea mai vizibila din urma atacurilor teroriste islamiste de pe teritoriul francez a fost condamnarea, în țarile musulmane, nu a asasinatelor, ci a reacției Franței din urma lor, scrie cotidianul Financial Times, într-un material citat de Rador.



În capitalele unora dintre țarile majoritar-musulmane, Macron este criticat pentru… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de musulmani au demonstrat vineri in Pakistan, Bangladesh si teritoriile palestinien fata de masurile anuntate de presedintele francez Emmanuel Macron pentru protejarea valorilor si libertatii convingerilor in Franta, dupa atacul mortal produs intr-o biserica din Nisa, transmite Reuters.

- Vremurile in care SUA si Rusia decideau asupra celor mai importante problemele ale lumii au trecut, a declarat joi presedintele rus Vladimir Putin, afirmand ca acum Germania si China se indreapta spre statutul de superputeri, informeaza Reuters. Sustinand un discurs printr-un link video…

- Politia franceza a confirmat pentru DPA ca s-a primit o amenintare cu bomba si ca in zona are loc o operatiune, scrie Agerpres. Citește și: Turnul Eiffel isi stinge luminile in semn de omagiu pentru victimele exploziilor din Beirut Managementul turnului, unul din cele mai cunoscute obiective…

- Nu știm daca Serbia ori Kosovo își vor deschide vreodata ambasade la Ierusalim. Ce știm este ca Israelul este acum mai slab din punct de vedere diplomatic decât înainte ca acordul sa fie semnat, scrie Jerusalem Post, citat de Rador.Kosovo și Serbia au o istorie însângerata…

- Fiat Chrysler a prezentat noua familie de SUV-uri Jeep Wagoneer si Grand Wagoneer cu care vrea sa depașeasca General Motors Fiat Chrysler Automobiles a prezentat noua sa familie de SUV-uri Jeep Wagoneer si Grand Wagoneer, iar seful brandului Jeep a declarat ca vrea sa atinga sau sa depaseasca vanzarile…

- Intr-un editorial publicat in Libertatea, fosta jurnalista Laura Ștefanuț, care s-a alaturat organizației Greenpeace Romania, atrage atenția asupra riscurilor continuarii accelerate a incalzirii globale in anii urmatori, care pot merge pana la dispariția vieții umane pe Pamant. O noua legislație europeana…

- Inchiderea scolilor din cauza pandemiei de COVID-19 a lasat o treime dintre elevii din lume, adica 463 milioane de copii, in imposibilitatea de a beneficia de o forma de invatamant, in lipsa accesului la echipamente si la tehnologii precum internet, televiziune sau radio, transmit AFP si dpa, preluate…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, il va primi vineri in audienta pe ministrul chinez de externe, Wang Yi, care efectueaza in aceasta saptamana un turneu in Europa in contextul puternicelor tensiuni dintre Beijing si Washington, a facut cunoscut miercuri presedintia Frantei, scrie AFP, potrvit…