Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul britanic de externe Jeremy Hunt, a declarat marți ca va incerca sa convinga Uniunea Europeana sa impuna noi sancțiuni impotriva Rusiei in legatura cu tentativa de asasinare a lui Serghei și Iulia Skripal la Salisbury, acțiune in care s-au utilizat arme chimice. Vorbind in parlamentul britanic,…

- Reteaua de socializare Facebook a fost afectata luni de o scurta pana la scara globala, unii dintre utilizatori aflandu-se in imposibilitatea de a se conecta, sau de a posta continuturi in urma unor ''probleme de retea'', au anuntat responsabili ai companiei citati marti de AFP. Primele…

- Compania aeriana Tarom a anuntat luni, 20 august, ca reia zborurile spre Baia Mare, incepand cu data de 6 septembrie 2018, care au fost suspendate in urma cu trei ani. VIDEO / TAROM „zboara” de la Otopeni. Cine „aterizeaza”? Sediul companiei e scos la inchiriat și ar putea deveni hotel de lux TAROM…

- Guvernatorul Bancii Angliei (BoE), Mark Carney, a avertizat intr-un interviu acordat Bloomberg ca goana "imorala" dupa protectionism va costa locurile de munca si cresterea economica si exista indicii preliminare ca extinderea barierelor comerciale ar putea afecta economia globala. "Putem…

- Mesut Ozil explica semnificația fotografiei cu Erdogan care a fost intens criticata de presa germana, spunand ca a fost un gest de respect pentru stramoșii sai turci. Fotbalistul echipei naționale a Germaniei a transmis intr-un mesaj postat pe pagina sa da Twitter ca gestul sau de a se fotografia cu…

- In spatele atacului asupra lui Serghei și Iulia Skripal se afla posibil "fosti sau actuali agenți ai serviciului secret cunoscut sub numele de GRU" – un serviciul de informații al armatei ruse, care este acuzat de Londra ca a orchestrat atacul chimic din Salisbury.

- In spatele atacului asupra lui Serghei și Iulia Skripal se afla posibil „fosti sau actuali agenți ai serviciului secret cunoscut sub numele de GRU” – un serviciul de informații al armatei ruse, care este acuzat de Londra ca a orchestrat atacul chimic din Salisbury. Recent, acelasi serviciu a fost acuzat…

- Nathaniel Clyne a fost parasit de iubita insarcinata in opt luni dupa ce femeia a aflat ca fotbalistul a calcat stramb in timp ce ea se afla pe un pat de spital. Fotbalist englez, starul lui FC Liverpool in varsta de 27 de ani, a fost parasit de iubita lui cu un an mai tanara decat el, Kelci Molloy,…