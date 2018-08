Stiri pe aceeasi tema

- Ne-am propus ca, prin aceasta rubrica zilnica, sa facem o scurta trecere in revista a principalelor subiecte pe care cele mai importante ziare de business (dar nu numai) le trateaza in fiecare dimineața. Am ales ca publicații de referința Financial Times, The Wall Street Journal, Les Echos, Handelsblatt…

- Occidentul risca sa comita eroarea de a ignora alianta "periculoasa" care este pe cale sa se formeze intre Rusia si China, comenteaza cotidianul Financial Times, subliniind ca institutiile americane si viitorul presedinte al SUA trebuie sa constientizeze aceasta potentiala "amenintare grava".…

- Daniel Kalt apare intr-o sala destinata intalnirilor cu clienți ale unei filiale a bancii UBS, scrie in ediția sa de joi cotidianul Financial Times . Economistul-șef din Elveția, care e și director de investiții ma privește. Ii recunosc trasaturile, zambetul și parul tuns scurt, dar parca ceva nu e…

- Elveția și Costa Rica se intalnesc in ultimul meci din grupa E de la Campionatul Mondial din Rusia, de la ora 21:00. Partida va fi in direct la TVR 2 și liveTEXT pe GSP.ro. live de la 21:00 » Elveția - Costa Rica Click aici pentru liveTEXT Cu o victorie elvețienii sunt calificați in optimile de finala…

- Momente controversate vineri seara, in timpul partidei Elvetia - Serbia 2-1 de la Cupa Mondiala. Granit Xhaka si Xherdan Shaqiri, marcatorii celor doua goluri ale elvetienilor, si-au manifestat bucuria de dupa reusite aratand camerelor TV vulturul albanez.

- SERBIA - ELVETIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TVR: Desi Brazilia era vazuta drept mare favorita a grupei, Serbia care conduce in clasament dupa prima runda, in care a dispus de Costa Rica la limita, cu 1-0, in timp ce Selecao a obtinut doar un egal cu Elvetia (1-1). SERBIA - ELVETIA LIVE VIDEO…

- Francezii de la Societe Generale vor plati 1,3 miliarde de dolari pentru a rezolva o serie de anchete in care acestia sunt acuzati ca ar fi manipulat dobanzile si ca ar fi mituit oficiali din Libia, potrivit Bloomberg. SocGen va plati 585 de milioane de dolari pentru a scapa de autoritatile…

- Suedia, campioana mondiala la hochei pe gheața. Nordicii si-a pastrat, cu emotii, titlul, invingand cu scorul de 3-2 dupa loviturile de departajare echipa Elvetiei, in finala Campionatului Mondial desfasurata duminica seara la Copenhaga. Elvetia, revelatia actualei editii a Mondialului de hochei,…