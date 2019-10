Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat, marți, este timpul ca procesul Brexit sa fie finalizat, dupa ce Camera Comunelor a aprobat propunerea sa privind organizarea de alegeri anticipate pe data de 12 decembrie, informeaza Mediafax citând Reuters. "Este timpul sa unim țara și sa realizam…

- Camera Comunelor a respins, marti seara, cererea Guvernului Boris Johnson de organizare a unui scrutin parlamentar anticipat pe 12 decembrie, informeaza postul Sky News.Motiunea de convocare a alegerilor parlamentare anticipate a primit 299 favorabile si 70 impotriva, dar avea nevoie de 434…

- Premierul Boris Johnson a revenit in tromba miercuri in Camera Comunelor, parasind mai devreme lucrarile Adunarii generale a ONU de la New York. Știa probabil ce-l așteapta dupa ce Curtea Suprema britanica a declarat ilegala suspendarea activitații parlamentului pentru o perioada de cinci saptamani.…

- Parlamentul britanic a adoptat moțiunea prin care cere Guvernului lui Boris Johnson sa respecte legea ce prevede blocarea ieșirii Marii Britanii fara acord, o moțiune depusa mai mult pentru exprimarea nemulțumirii din partea opoziției, relateaza The Guardian și CNN. Jeremy Corbyn, liderul Partidului…

- Boris Johnson ar putea merge la inchisoare daca refuza sa amane Brexit-ul dupa ce parlamentarii au adoptat o lege in acest sens, explica fostul director al procurorilor britanici, Lordul MacDonald. Acesta a explicat ca, in cazul in care Johnson va decide sa ignore legea care il impiedica sa scoata Marea…

- ​​Legea care împiedica ieșirea Marii Britanii din UE fara un acord a fost adoptata vineri și de Camera Lorzilor, în aceeași varianta cu cea din Camera Comunelor, ceea ce înseamna ca va deveni efectiva odata cu primirea avizului regal, cel mai probabil luni, scrie The Guardian. Astfel,…

- Infrangere dupa infrangere pentru Boris Johnson. Parlamentul voteaza blocarea Brexitului fara acord și respinge alegerile anticipate Camera Comunelor din Marea Britanie a adoptat miercuri seara, in faza finala, legea care cere amanarea Brexit-ului, dandu-i o noua lovitura premierului Boris Johnson,…