- Financial Times: Duo-ul aflat la conducerea Romaniei promite o cale pro-UE dar provocarile raman. ● Daily Express: Merkel se rasteste la Macron pe masura inrautatirii relatiilor: "M-am saturat sa tot lipesc cioburile!" ● Dnevnik: Borisov: La urmatoarea mea intalnire cu Trump vom conveni asupra eliminarii…

- Bulgarii sunt europenii cu cea mai mica speranța de viața - 74,8 ani, arata datele Eurostat pentru 2017, potrivit ziarului Dnevnik, preluat de Rador. Bulgaria este urmata de Letonia (74,9 ani), România (75,3) și Lituania (75,8).Speranța medie de viața a UE pentru perioada mentionata a…

- Klaus Iohannis participa la dezbaterea gazduita de SNSPA in Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”. La Dezbatere sunt prezenți jurnaliști, politologi , dar și foarte mulți studenți. Klaus Iohannis a avut cate un mesaj pentru electoratul fiecari partid in Romania. “Am avut realizari care vor…

- Les Echos: Copilaria. Totul se joaca în primele 1.000 de zile ● The Guardian: Un ziar german îl investigheaza pe noul proprietar pentru rolul de informator al Stasi. Holger Friedrich de la Berliner Zeitung recunoaste ca a lucrat pentru politia secreta est-germana ● Turbulența politica din…

- Premierul ungar Viktor Orban a criticat o declaratie recenta a lui Andras Fekete-Gyor, liderul formatiunii de centru Momentum, care nu susține un candidat maghiar la alegerile prezidentiale din Romania, transmite MTI, relateaza Agerpres.Citește și: ALERTA - DIICOT reactioneaza la presupusa…

- 'Asta mi se pare inca o obraznicie a doamnei Dancila. Sa-ti permiti sa mai faci o propunere, a treia propunere de comisar european - dupa ce prima nu a intrat in calificari, a doua, care era parte din prima propunere, nici macar nu s-a luat in discutie - este o obraznicie si o incapacitate de a intelege…

- Portalul Agentiei Nationale de Stiri a Ungariei (MTI) a publicat, pe 17 octombrie 2019, o stire conform careia, la Budapesta, a fost organizata o ceremonie de dezvelire a unei placute memoriale dedicate generalului american Harry Hill Bandholtz, al carui merit deosebit ar fi fost, conform agentiei ungare,…

- La 30 de ani de la caderea Zidului de la Berlin, tarile din Europa Centrala sunt nerabdatoare sa treaca la o noua etapa in procesul lor remarcabil de transformare din foste state comuniste in economii de piata dinamice si deplin integrate in lanturile de aprovizionare europene, scrie Financial Times,…