Stiri pe aceeasi tema

- Bursele europene au deschis miercuri increștere, dupa caderea de luni de la nivel mondial. Teamacoronavirusului a zdruncinat serios piața de capital iar pe piețeleasiatice efectul este in continuare pronunțat. Creșterile pe bursele auropene s-au datorat insa unei mișcari surprinzatoare a Bancii Angliei.…

- Ignorând pesimismul burselor asiatice, pietele europene au deschis miercuri în crestere, încurajate de o reducere surprinzatoare a dobânzii de referinta din partea Bancii Angliei, transmite AFP, citat de Agerpres. Bursa de la Paris, care nu si-a revenit înca dupa "lunea…

- Actiunile marilor companii europene au incheiat tranzactiile de luni in declin cu peste 7%, la cel mai scazut nivel din ultimele opt luni, un efect indirect al raspandirii coronavirusului din ce in ce mai agresiv. Indicele pan-european STOXX 600 a inchis in declin cu 7,4%, marcand cea…

- Pe Wall Street, indicii bursieri au pierdut circa 3% dupa deschidere, iar indicele Dow Hones Industrial a pierdut aproape 1.000 de puncte, anuland intreaga crestere din acest an. Bursa din Milano s-a contractat cu peste 5,5%, ca urmare a cresterii numarului de cazuri de imbolnavire si de decese provocate…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Europa (UE plus Marea Britanie si tarile EFTA) au scazut cu 7,4% in ianuarie 2020, comparativ cu perioada similara din 2019, arata datele publicate marti de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile, scrie Agerpres.

- Industria auto europeana are parte de un debut de an modest in privința inmatricularilor, potrivit datelor publicate marți de Asociația Constructorilor de Automobile din Europa (ACEA). Datele oficiale arata ca inmatricularile au scazut pe Batranul Continent cu 7.4%, la aproape 957.000 de unitați. ACEA…

- Prima țara UE din fostul bloc comunist care se imprumuta la dobanzi negative. Investitorii platesc pentru a imprumuta Guvernul Polonia a devenit luni prima tara din categoria economiilor emergente care vinde obligatiuni guvernamentale la un randament negativ, ceea ce constituie un nou punct de referinta…

- Adica in Europa clientii de aici au ales sa cumpere cu pana la 47% mai putine modele prius in anul 2019 compartiv cu anul precedent 2018. Totul in timp ce Tesla vinde 40.000 de Model 3 si Model S in Europa, iar KIA si Hyundai au o gama de masini electrice si hybrid mult…