- Priceput la Facebook, Instagram, YouTube, poate și ceva Tik Tok? Ai putea sa te muți la Londra pentru a lucra in serviciul Reginei Marii Britanii. Pentru un salariu de peste 60.000 de euro pe an ai putea lucra cu o echipa care sa aduca ”in atentia unei audiente mondiale rolul public si munca familiei…

- Financial Times: Piața auto mondiala se contracta cu cel mai rapid ritm din ultimii 10 ani ● Les Echos: Premiera europeana: Banca Centrala a Franței va lansa anul viitor propria moneda virtuala ● La Repubblica: Oamenii de stiinta explica de ce decoratiunile si luminitele de Craciun ii fac pe oameni…

- Financial Times: Duo-ul aflat la conducerea Romaniei promite o cale pro-UE dar provocarile raman. ● Daily Express: Merkel se rasteste la Macron pe masura inrautatirii relatiilor: "M-am saturat sa tot lipesc cioburile!" ● Dnevnik: Borisov: La urmatoarea mea intalnire cu Trump vom conveni asupra eliminarii…

- Financial Times: Planul Google de a bloca datele personale ale utilizatorilor atrage criticile agențiilor de publicitate ● Daily Express: PANICA lui Von der Leyen: Dureri de cap pentru UE avand in vedere ca Boris refuza sa numeasca un comisar inaintea alegerilor ● SEGA: Guvernul bulgar a aprobat in…

- In primele noua luni ale anului, vanzarile FlorideLux.ro, unul dintre cei mai mari retaileri de aranjamente florale și cadouri online și offline din Romania, au crescut cu 15%, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. Pana la finalul anului, compania estimeaza o creștere de 20% a cifrei de afaceri…

- Financial Times: FMI reduce prognoza globala de creștere pe fondul temerilor privind razboiul comercial ● Le Point: În opinia lui Michel Barnier, un acord este "posibil saptamâna asta" ● The New York Times: Dumnezeu este acum complice la conspirația lui Trump ● Știri pe scurt.Financial…

- Financial Times: Factura pe care companiile britanice ar avea-o de platit în cazul unui Brexit fara acord: 50 de miliarde de lire sterline ●Guvernul britanic nu are spațiu de manevra pentru reduceri fiscale. Perspectivele finanțelor publice „s-au agravat dramatic” ● Les Echos: Concedierile…

- Barack și Michelle Obama au sarbatorit 27 de ani de casnicie, joi, cu o serie de postari pe social media prin care au aratat ca se iubesc la fel de mult ca in prima zi. Fostul președinte american in varsta de 58 de ani și soția sa au publicat pe rețelele de socializare imagini nemaivazute și mesaje…