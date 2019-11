Stiri pe aceeasi tema

- Președintele chilean Sebastián Piñera a cerut legislatorilor sa permita trupelor sa iasa din nou în strada pentru a apara elemente cheie de infrastructura publica, în ciuda unor rapoarte noi care dezvaluie abuzuri grave ale forțelor de securitate în cele 5 saptamâni…

- Comisia Europeana a adoptat marti raportul privind progresele inregistrate de Bulgaria pentru onorarea angajamentelor privind reforma judiciara, combaterea coruptiei si a criminalitatii organizate, in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV).Intr-un comunicat de presa, Comisia…

- E alerta alimentara in Bulgaria, unde peste 250 de kilograme de macrou afumat provenind din Romania, au fost retrase de la vanzare. Motivul: autoritatile au descoperit ca pestele era infestat cu Listeria. Descoperirea a fost facuta de Departamentul pentru siguranta alimentara, care a testat aleatoriu…

- Primul calculator cuantic care depașește puterea celor mai avansate supercomputere din prezent a fost realizat de Google. Proiectul se dorea a fi secret, pentru ca informații despre acesta au fost postate pe un site al NASA, și apoi șterse. Computerul a efectuat in doar trei minute si 20 de secunde…

- Surse: Enel a demarat procesul de vanzare a activelor din Romania. Marile companii de utilitați isi revizuiesc optiunile, din cauza concurenței Hidroelectrica Grupul italian Enel, cea mai mare companie europeana de utilitati, a demarat procesul de vanzare a operatiunilor din Romania, au declarat, pentru…

- Procesul este condus de banca franceza BNP Paribas.Enel este cel mai mare investitor privat in sectorul energetic din Romania, unde grupul italian este prezent din 2005 cu operatiuni in domeniul distributiei de electricitate si in cel al productiei de energie regenerabila. Enel deserveste…

- Jo Johnson, fratele prim-ministrului britanic Boris Johnson, a anunțat joi ca va demisiona din funcția de ministru adjunct și de parlamentar, din cauza „conflictului dintre loialitatea pentru familie și interesele naționale”, relateaza The Guardian, potrivit Mediafax.„A fost o onoare sa reprezint…

- Parlamentarii britanci au respins propunerea premierului Boris Johnson de convocare a alegerilor legislative anticipate in luna octombrie, in contextul impasului generat de hotararea Camerei Comunelor privind evitarea producerii unui Brexit fara acord. Propunerea nu a intrunit numarul necesar…