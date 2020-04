Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat de presa Aprilie 2020 Inceperea implementarii proiectului „Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgente ” COD SMIS 126783 Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, in calitate de Autoritate de…

- Continua lucrarile de reabilitare a Casei memoriale „Iosif Keber“ din Targu Jiu, in ciuda pandemiei de coronavirus. Conservarea, restaurarea și promovarea din punct de vedere cultural și turistic a Casei memoriale Iosif Keber din Targu Jiu, obiect de patrimoniu inclus in Lista monumentelor istorice-Cod…

- SC PRAXIOPTIC SRL, cu sediul in str. Volovațului, nr. 29, Municipiul Radauți, jud. Suceava, a finalizat proiectul "Extinderea și modernizarea cabinetului de oftalmologie SC PRAXIOPTIC SRL", cod SMIS 110555, cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR),in baza ...

- Titlul proiectului: „CONSTRUIRE SPATIU BIROURI PROIECTARE SI IMPREJMUIRE TEREN”Numele Beneficiarului: ADIZORLESCU DESIGN SRLObiectivul general al proiectului: Dezvoltarea durabila si echilibrata a intreprinderii printr-o mai buna valorificarea resurselor proprii. Obiectivele proiectului: 1.Cresterea…

- MIAD SRL, in calitate de Beneficiar, anunța finalizarea proiectului „Achiziționarea de echipamente inovatoare in cadrul MIAD SRL”, cod SMIS 122903, finanțat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 2: ”Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea…

- Pentru reabilitarea Castelului de la Posmuș, Consiliul Județean Bistrița-Nasaud a prevazut anul acesta aproximativ 10,5 milioane lei, din care peste 400.000 lei. Proiectul se cifreaza in total la aproape 22 milioane lei. In bugetul aprobatul anul acesta, Consiliul Județean Bistrița-Nasaud a alocat la…

- DINADROM S.R.L., in calitate de Beneficiar, anunța finalizarea proiectului „Creșterea competitivitații prin realizarea de investiții la Dinadrom SRL", cod MySMIS 112682, finanțat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara: 2 "Imbunatatirea competitivitatii ...

- Planul Local de actiune privind incluziunea minoritatii rome din orașul Cugir pentru perioada 2020-2022 reprezinta continuarea demersurilor asumate in ultimii ani și a fost realizat in baza problemelor sesizate de catre membrii comunitatii rome din orașul Cugir, atat in cadrul Grupului de Initiativa…