- Simona Halep este tot mai aproape sa afle verdictul in cazul de dopaj. Acceptul primit pe lista preliminara de la US Open, precum și un pasaj din regulamentul WTA ii dau speranțe, informeaza freelancer-ul Daniel Radu . Marți, Simona Halep a fost acceptata pe lista preliminara a turneului de la US Open,…

- Simona Halep a primit o veste extraordinara: a fost anuntata oficial pe lista jucatoarelor care vor participa la US Open 2023! Romanca n-a fost luata deloc in calcule pentru Australian Open, Roland Garros si Wimbledon, din cauza suspendarii provizorii. Organizatorii de la US Open au decis sa o inscrie…

- Novak Djokovici s-a calificat vineri in finala de la Wimbledon 2023, dupa ce l-a invins in 3 seturi pe Jannik Sinner, scor 6-3, 6-4, 7-6 (4). Duminica, Nole joaca ultimul act contra spaniolului Carlos Alcaraz, numarul 1 mondial și singurul jucator capabil sa-l invinga pe sarb la momentul actual.In setul…

- Marketa Vondrousova (42 WTA) s-a calificat joi in cea de-a doua finala de Grand Slam a carierei, sportiva din Cehia ajungand in ultimul act de la Wimbledon 2023 dupa ce a trecut de Elina Svitolina (wild card - locul 76 mondial), scor 6-3, 6-3.

- Caroline Wozniacki se retragea din tenis in ianuarie 2020, dar campioana de la Australian Open 2018 (a invins-o in finala pe Simona Halep) a anunțat ca va reveni pe teren la 33 de ani (va implini aceasta varsta pe 11 iulie), dupa ce a nascut doi copii.

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, 36 de ani, a castigat duminica, 11 iunie, turneul de la Roland Garros si si-a trecut in palmares al 23-lea titlu de Mare Slem, un nou record. Nole a trecut in finala de pe zgura pariziana de norvegianul Casper Ruud (24 de ani), scor 7-6 (7/1), 6-3, 7-5.Victoria istorica…

- Karolina Muchova s-a calificat in premiera in finala turneului de Grand Slam de la Roland Garros, dupa ce a invins-o in semifinale pe belarusa Arina Sabalenka, in trei seturi, 7-6 (7/5), 6-7 (5/7), 7-5. Muchova s-a impus la capatul unui meci care a durat 3 ore si 17 minute. Jucatoarea clasata pe poziția…

- Cu doua saptamani inainte de startul Roland Garros, marele campion spaniol Rafael Nadal inca nu știe daca va putea lua startul in turneul de Mare Șlem din capitala Franței. In continuare in recuperare dupa accidentarea la șold suferita la Australian Open, ibericul a ratat toate turneele pe zgura din…