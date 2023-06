FINALA „VEDETA POPULARĂ” – Maramureșeanul Daniel Breban, printre concurenți ”Vedeta Populara„, sezonul 9 iși va alege caștigatorul duminica seara, printre concurenți fiind și maramureșeanul Daniel Breban. Așadar, Iuliana Tudor asteapta toți maramureșenii pe 11 iunie, de la ora 21.00, la TVR 1, la spectacolul Finalei „Vedeta populara” a acestui sezon. Cine pleaca cu titlul de Vedeta Populara si cu Marele Premiu de 100.000 de lei, vom afla așadar duminica seara. Alexandru Staicu, de 16 ani din Teleorman, Roxana Goia din Timis, de 17 ani, Daniel Breban reprezentand Tara Chioarului, Anda Horoba de pe Valea Tiblesului, de 24 de ani, respectiv Zvonko Trailovici, in varsta de… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

