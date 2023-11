Finala Star Select 2023 la Carei

Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 17 noiembrie, de la ora 17.00, la sala Teatrului Municipal Carei, va avea loc finala Star Select 2023, unde vor concura pentru vocea anului 2023 urmatorii soliști vocali: Clasele V-VIII: Bocrici Alessio Mattia, Borota Sahara, Csenteri Maya, Marița Sara, Paoletti Carla, Rus Carla și Ungureanu…

- Marți, 17 octombrie 2023, incepand cu ora 17.00, la Centrul Cultural „Lucian Blaga” din Sebeș, cunoscuta interpreta de muzica populara, Adina Hada, ii invita pe toți cei interesați de canto popular la o sesiune de preselecții in vederea organizarii unor cursuri de profil. In anul 2008, prof. Adina Hada…

Preselecții pentru cursuri de canto popular, la Centrul Cultural din Sebeș. Interpreta Adina Hada ii așteapta pe cei interesați Marți, 17 octombrie 2023, incepand cu ora 17.00, la Centrul Cultural „Lucian Blaga" din Sebeș, cunoscuta interpreta de muzica populara, Adina Hada, ii invita pe toți cei interesați…

- Primaria Municipiului Dej, prin Centrul Cultural „Arta” Dej, Academia Naționala de Muzica „Gheorghe Dima” și Muzeul Memorial „Octavian Goga”, organizeaza miercuri, 27 septembrie 2023, ora 19:00, evenimentul muzical „De la cantec la jazz. Guilelm Șorban, muzicianul lui Eminescu și Goga”. Proiectul este…

- Festivalul Național de Muzica și Dans „ Ecoul Pietrei Craiului ” revine in perioada 29 septembrie – 1 octombrie 2023, cu EDIȚIA ANIVERSARA, pe scena Casei de Cultura a orașului Zarnești, marcand astfel „10 ani de ECOU”! Copii și tineri talentați din peste 20 de județe ale țarii se avor aduna, in perioada…

- Centrul Cultural al Municipiului Carei organizeaza din nou “Ziua Tobelor”, un eveniment ce reuneste cei mai buni tobosari ai orasului. Acesta va avea loc in 1 Septembrie, de la ora 19.00, in parcul castelului Karolyi (intrarea din fata a manejului). In cadrul evenimentului vor sustine recitaluri: Szucs…

- Primaria Municipiului Deva și Centrul Cultural ,,Dragan Muntean” Deva, impreuna cu Asociația Sweet Angels va invita la spectacolul ,,Copil pentru copil” care va avea loc in data de 9 septembrie 2023, incepand cu ora 17:00, in sala mare a Centrului Cultural ,,Dragan Muntean” Deva.…