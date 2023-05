Stiri pe aceeasi tema

- Concurentul care s-a facut remarcat datorita vocii ca a lui Carla`s Dreams a reușit sa ajunga pana in finala emisiunii de comedie, dupa ce in audiții i-a impresionat pe jurați cu umorul pur moldovenesc, dar și cu talentul ascuns. Hai sa descoperi ce il face special!

- Dupa ce la preselecții „i-a luat la bani marunți” pe jurații iUmor, Ela Voineag a avut parte de reversul medaliei, fiind luata la roast de catre Catalin Bordea și Nelu Cortea! Hai sa vezi cine i-a luat apararea: „Daca ii dai , iți sparg piramida nazala!”

- Valentin Sanfira și Codruța Filip au fost norocoșii ediției cu numarul cinci, din data de 29 aprilie 2023, a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 19! De ce spunem asta?! Ei bine, pentru ca cei doi indragostiți au avut de interpretat o piesa care se potrivește cu stilul lor muzical. S-au transformat…

- Concurenta a revenit pe scena iUmor cu un material plin de ironi la adresa zonei in care sta in București, dar și la cea a orașului din care provine. Jurații s-au bucurat sa o revada in platoul de umor și au ras la fiecare replica ironica pe care a rostit-o: „Acum nu te mai poți intoarce in Argeș!”

- Prima ediție a competiției ”Te cunosc de undeva” a inceput cu o surpriza de proporții pentru telespectatori. Emilian și WRS au facut un spectacol incendiar pe ritmurile lui Sam Smith, așa cum i-au obișnuit deja pe fani. Cei doi concurenți au revenit pe scena in sezonul 19, cu o dorința arzatoare de…

- Irina Fodor a fost ironizata pe scena de la „iUmor” de George Tanase. Comediantul a impersonat-o pe prezentatoarea de la „America Express”, iar jurații s-au amuzat teribil la acest moment. Duminica, de la 20:00, pe Antena 1, George Tanase va fi vazut in ipostaze unice pe scena iUmor, dupa ce a impersonat-o…

- Concurenta din Botoșani l-a facut de rușine in toata țara pe barbatul ei. Suparata foc ca partenerul umbla și pe la altele, concurenta și-a luat foarte in serios rolul de femeie crizata și și-a descarcat nervii pe un manechin. Ramai sa vezi ce s-a intamplat cand a intrat „iubi” in scena!

- Plin de emoții, dar cu speranța ca ii va amuza pe jurați, concurentul a pașit pe scena iUmor, sezonul 14 și a „recitat” un text despre o intamplare din copilarie. Insa, Tudor Bondoc nu a scapat de ochiul ager al Deliei, care l-a simțit ca este timorat: „Ai emoții!”.