Stiri pe aceeasi tema

- In Marea Britanie a aavut loc al patrulea tur de scrutin pentru noul lider al Partidului Conservator, care va deveni automat prim-ministru, transmite RBC-Ucraina cu referire la The Guardian. In urma rezultatelor rundei a patra, ramin in cursa urmatorii candidați: Rishi Sunak - 118 voturi Penny Mordaunt…

- Cei cinci candidați ramași in cursa pentru a fi urmatorul prim-ministru al Marii Britani i s-au intalnit fața in fața in prima din cele trei dezbateri televizate de vineri (15 iulie). Actualul prim-ministru Boris Johnson, care a declanșat competiția pentru șefia guvernului anunțand ca se retrage dupa…

- Fostul ministru britanic de Finanțe Rishi Sunak a obținut cele mai multe voturi in al doilea tur de scrutin pentru a-i succeda lui Boris Johnson in funcția de lider al Partidului Conservator și premier, un candidat fiind eliminat. Astfel, in cursa mai raman cinci candidați. Adevarata lupta se da acum…

- In aceasta dupa-amiaza a avut loc primul tur de scrutin al deputaților conservatori. Partidul Parlamentar și-a exprimat votul pentru urmatorul lider al Partidului Conservator. Cei 6 candidați care au ramas in cursa pentru a-l succede pe Boris Johnson care a demisionat in urma cu o saptamana sunt: Kemi…

- Penny Mordaunt, membra a guvernului britanic pe probleme de politica comerciala si fosta ministra a Apararii, ar castiga sefia Partidului Conservator si a guvernului britanic daca ar ajunge in etapa finala a votului, arata cel mai nou sondaj Yougov, miercuri, conform Reuters. Intervievati au fost cei…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat ca va pleca cu „capul sus”, la o saptamana dupa ce a fost forțat sa demisioneze dupa ce a pierdut sprijinul principalilor miniștri ai guvernului și al parlamentarilor sai. Boris Johnson a glumit pe seama cautarii unui nou loc de munca și a spus ca „posturile…

- Boris Johnson anunța un nou cabinet in timp ce incearca sa se agațe de putere pana in octombrie, scrie presa din Marea Britanie. James Cleverly va fi numit secretar de educație, Robert Buckland va fi secretar de galeza și Greg Clark va fi secretar de comunitați. Johnson va rosti o adresa națiunii in…

- Un vaccin inovativ impotriva COVID și un calculator cuantic de uz general se numara printre proiectele Marii Britanii, țara pe care premierul Boris Johnos o vrea una dintre marile superputeri tehnologice. “Imi doresc ca Marea Britanie sa fie una dintre marile superputeri științifice și tehnologice ale…