Sunt șanse foarte mari ca finala Cupei Romaniei la rugby, programata pe 11 decembrie, sa fie amanata, dupa ce adversara celor de la SCM Timișoara a avut probleme in Africa de Sud, unde a aparut o noua tulpina de coronavirus. Lotul celor de la CSM Știința Baia Mare e așteptat sa revina abia in cursul […]