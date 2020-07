Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Sfantu Gheorghe anunta un nou apel pentru proiecte culturale, al doilea din acest an, pentru care este disponibil un buget de 93.400 lei din bugetul local. Situația cauzata de pandemie nu a permis caștigatorilor primei runde de proiecte culturale anunțate in februarie sa iși desfașoare activitațile.…

- Campania comuna initiata de Primaria Sfantu Gheorghe si societatea de salubritate TEGA, prin care sunt debarasate obiectele nefolosite, se va desfașura pana la sfarșitul anului 2020. Campania a fost lansata la sfarșitul lunii martie, cand a fost instituita starea de urgenta, si are ca scop colectarea…

- FC Voluntari a invins-o pe Sepsi OSK Sfantu Gheorghe cu scorul de 2-1 (0-1), marti seara, in deplasare, intr-un meci din etapa a patra a fazei play-out a Ligii I de fotbal. Sepsi OSK a deschis scorul dupa doar 26 de secunde, prin Nicolae Carnat, in urma unei erori comise de portarul Valentin Cojocaru.…

- Dupa instaurarea starii de urgenta la mijlocul lunii martie, Primaria Sfantu Gheorghe a lansat alaturi de mai multe organizatii civile un program de sprijinire a persoanelor in varsta in acea perioada cu multe restrictii. Scopul programului, derulat in cooperare cu antreprenorii din oras, a fost de…

- Primaria Sfantu Gheorghe atrage atenția locuitorilor asupra faptului ca incepand de miercuri, 6 mai, vor incepe lucrarile pe al treilea tronson al strazii Crangului. Din cauza lucrarilor de renovare, traficul va fi inchis pe strada Crangului intre intersectia cu strada Csaszar Balint si intersectia…

- Incepand cu 23 martie, aproape 80 de pachete de produse alimentare de baza și produse de igiena au fost livrate la domiciliu, iar in peste 110 cazuri medicamente au fost livrate persoanelor in varsta de peste 65 de ani din Sfantu Gheorghe. De la sfarșitul lunii martie, Primaria Sfantu Gheorghe ofera…

- Pe perioada starii de urgenta, la Sfantu Gheorghe sunt disponibile gratuit servicii stomatologice pentru cazurile urgente. Pentru tratamentele dentare, specialistul este asigurat de Colegiul Medicilor Stomatologi Judetean Covasna, in timp ce cabinetul si tehnica stomatologica sunt puse la dispozitie…

- Primaria Sfantu Gheorghe a inceput vara trecuta lucrarile de modernizare a cladirii fostului liceu tehnologic „Kos Karoly”. In prezent se lucreaza la interiorul cladirii din spate, iar costul lucrarilor este acoperit de municipalitate din resurse proprii. In prima faza a lucrarilor, care au inceput…