In finala de la Roland Garros se vor intalni Rafael Nadal și Novak Djokovic. In ciuda unui val de tineri care ataca pozițiile fruntașe ale tenisului masculin global, tot Nadal, Djokovic și Roger Federer domina. Novak Djokovic a caștigat semifinala in fața grecului Stefanos Tsitsipas, cu 6-3, 6-2, 5-7, 4-6, 6-1. Sarbul se va infrunta in finala cu spaniolul Nadal, campionul de anul trecut, duminica, in ultimul meci al turneului. Liderul mondial, Djokovic, a castigat fara probleme primele doua seturi si a avut minge de meci la 5-4 in actul al doilea, pe serviciul sau, dar nu a reusit sa o fructifice,…