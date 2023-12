Stiri pe aceeasi tema

- In ediția 42 din Finala America Express, de pe 25 decembrie 2023, Irina Fodor le-a oferit echipelor un detaliu important pentru cursa. O noua misiune dificila a pus in alerta concurenții pe traseul de pe Drumul Soarelui.

- Sunt ultimele emotii pentru cele trei echipe care au ramas in Finala de la America Express, sezonul 6! Este prima zi din etapa Finala de pe Drumul Soarelui incepe cu infruntarea echipelor pe terenul de fotbal, in orașul lui Messi, pe 24 decembrie 2023, in ediția cu numarul 41, la America Express.

- Doua echipe s-au calificat la ultimul joc pentru amuleta de pe Drumul Soarelui. Ce vești a dat Irina Fodor. Afla ce s-a intamplat in etapa Finala America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția 41 din 24 decembrie 2023.

- A inceput etapa Finala de la America Express, sezonul 6! Ultimele misiuni din America Latina se aștern pe paginile carții de aventura in urmatoarele patru zile, care promit sa aduca telespectatorilor un carusel de evenimente uimitoare, care vor purta privitorii pe cele mai inalte culmi ale experienței…

- Episodul 37 din America Express - Drumul Soarelui, din data de 17 decembrie 2023, a adus multe emoții pentru ultimele patru echipe ramase in competiție. Irina Fodor a facut un anunț important pentru concurenți. Regulile competiției s-au schimbat in semifinala. Iata cum au reacționat cei opt concurenți…

- Irina Fodor a facut un anunț care le da planurile peste cap concurenților, la inceputul celei de-a cinciea etape la America Express, sezonul 6 ediția 20 din 18 noiembrie 2023. Noua regula impusa de aceasta poate schimba multe pe parcursul competiției. Iata despre ce este vorba!

- Episodul 14 de la America Express - Drumul Soarelui, din data de 7 noiembrie 2023, a fost extrem de greu pentru concurenții emisiunii, care au avut parte de tot felul de momente dificile. Seara s-a terminat intr-un mod placut pentru echipe, deoarece Irina Fodor le-a dat un mesaj important. Iata ce avantaj…

- Așteptarea a luat sfarșit! America Express, cel mai dur reality show din Romania, revine la Antena 1, sambata, 21 octombrie, de la ora 20.00, cu o premiera maraton de cinci zile. Astfel, in saptamana lansarii, show-ul va fi difuzat sambata, de la 20.00 și