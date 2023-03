Final tragic pentru un tânăr de 37 de ani. A murit după ce s-a răsturnat cu ATV-ul Un tanar de 37 de ani din județul Valcea a murit dupa ce s-a rasturnat cu ATV-ul. Tragedia de sambata seara s-a petrecut intr-o zona greu accesibila a localitații Roșiile, informeaza ISU. Un tanar de 37 de ani a murit dupa ce s-a rasturnat cu ATV-ul. Tragedia, petrecuta in Valcea Din informațiile oferite de Inspectoratul pentru Situații de Urgența aflam ca salvatorii au fost solicitați sa intervina, la orele serii, pentru salvarea unei persoane cazute in padure cu ATV-ul , pe raza localitații Tetoiu, sat Nenciulești. Victima este un barbat de 37 de ani din comuna valceana Roșiile. Acesta era deja… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

