- Marți a avut loc, la sediul Federației Romane de Handbal, tragerea la sorți pentru stabilirea duelurilor din semifinalele Cupei Romaniei la handbal masculin, precum și ordinea stabilirii dreptului de organizare a turneului.

- Gruparea de handbal feminin Corona Brașov a fost retrogradata, definitiv, din Liga Naționala, dar se poate inscrie, din sezonul urmator, in liga secunda! Decizia aparține Comisiei de Apel din cadrul Federației Romane de Handbal. La finalul lunii decembrie, formația de handbal feminin a fost sancționata…

- Joi a avut loc tragerea la sorti a meciurilor din faza optimilor de finala ale Cupei României la handbal feminin. Capul de afiș al acestei faze este duelul dintre CS Gloria 2018 Bistrița Nasaud și SCM Râmnicu Vâlcea. CSM București, deținatoarea trofeului, o va întâlni pe…

- Astazi, la sediul Federației Romane de Handbal a avut loc tragerea la sorți a meciurilor din optimile Cupei Romaniei la handbal feminin. Meciurile vor avea loc la jumatatea lunii februarie (cu aproximație in 15 februarie – in funcție și de televizari sau meciuri din cupele europene), urmand ca in caz…

- Duminica s-au jucat ultimele trei meciuri din sferturile de finala ale Cupei Romaniei la handbal masculin, iar in urma acestora, la Turneul Final Four al competitiei, s-au calificat echipele CSM Bacau, Poli Timisoara si Dinamo Bucuresti potrivit news.roRezultatele inregistrate in meciurile…

- Marti, la sediul FR Handbal, a avut loc tragerea la sorti a meciurilor din faza sferturilor de finala a Cupei Romaniei la masculin, potrivit news.ro.Potrivit tragerii la sorti, in sferturi se vor juca, in mansa unica, meciurile CSM Botosani – Poli Timisoara, Dinamo Bucuresti – Potaissa Turda,…

- Alexandru Dedu (48 de ani), președintele Federației Romane de Handbal, a oferit declarații la finalul meciului Romania - Muntenegru 26-27. GSP e singura redacție din Romania care a trimis o echipa de jurnaliști la Campionatul Mondial de handbal feminin din Japonia. Dan Udrea și Cristi Preda (foto) transmit…

- Marți, la sediul Federației Romane de Handbal, a avut loc tragerea la sorți a meciurilor din cadrul optimilor de finala ale Cupei Romaniei masculine. CS Minaur va juca in optimi pe teren propriu cu CSM Bacau, in 8 sau 9 decembrie. Nu se cunoaște data exacta, deoarece vor fi meciuri televizate, mai sunt…