- Perioada nefasta pentru sportul polist, atat la fotbal, cat si la handbal. SCM Politehnica a inregistrat azi un esec dur, scor 20-26, cu CSM Focsani, in partida din runda 26 programata in Sala „Babes Bolyai” din Cluj. Se poate spune si ca gruparea din Vrancea si-a luat revansa pentru esecul de la baschet…

- SCM Politehnica e pe minus dupa „turneul de sub Feleac”. Handbalistii alb-violeti au inregistrat un nou esec la Cluj, de aceasta data cu a treia clasata Dobrogea Sud Constanta. Trupa de la malul marii s-a impus intr-o maniera clara, scor 24-18, dupa ce la pauza conducea cu 13-7. Echipa pregatita de…

- SCM Politehnica a fost invinsa in etapa a 22-a a Ligii Zimbrilor. Handbalistii alb-violeti au fost invinsi de CSM Bucuresti, scor 22-25, la capatul unui duel care ar fi putut avea un final usor diferit. Formatia pregatita de Vlad Caba a continuat jocurile in „bula” de la Cluj si a evoluat azi in Sala…

- Prim-divizionara de handbal masculin SCM Politehnica pregatește in aceste zile turneul de la Cluj. Va fi și momentul oportun de a vedea unde se afla echipa din punct de vedere valoric in acest moment, mai ales ca gruparea viola a fost incurcata rau in acest sezon de pandmia de coronavirus. Saptamana…

- Alb-violeții de la handbal urmeaza sa dispute 6 etape din cadrul Ligii Naționale „Liga Zimbrilor” in localitațiile Baia Mare, Cluj și Sfantu Gheorghe. Primul turneu contand pentru etapa cu numarul XIX se va disputa la Baia Mare, impotriva echipei CSM Bacau, fiind urmat de o deplasare la Sfantu Gheorghe…

- ASU Politehnica a facut azi un pas important spre play-off-ul Ligii 2. Alb-violetii au trecut la limita de Metaloglobus Bucuresti, scor 1-0, prin golul marcat devreme de Stejpan Plazonja. Dupa acest succes elevii lui Dan Alexa au egalat, cel putin temporar, liderul FCU Craiova. Jucatorii lui ASU Poli…

- Alecsandru Dunaev interpreteaza rolul lui Mihai, din serialul „Adela, la Antena 1. Intr-un interviu acordat revistei VIVA !, actorul a vorbit despre momentul in care a inceput cariera lui, dar și ce compromisuri a facut. „Am debutat intr-un teatru profesionist in decembrie 2008 cu un rol de figurație…

- CSM Arcada Galati o va infrunta pe CS Dinamo Bucuresti, in timp ce SCM U Craiova va primi replica Unirii Dej in semifinalele Cupei Romaniei la volei masculin, care are loc in Sala Sporturilor ''Horia Demian'' din Cluj-Napoca. Vineri, in semifinale, CSM Arcada Galati a trecut…