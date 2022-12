Stiri pe aceeasi tema

- Final de succes al proiectului „CreActiv In Școala Ta”, luni, 28 noiembrie 2022, in sala festiva a Liceului Teoretic „Pavel Dan” de pe strada Gh. Lazar nr. 6. „Le mulțumim inca o data voluntarilor asociației #ActivpentruTine pentru cele 648 de ore voluntariat dedicate elevilor, mulțumim #PrimariaCampiaTurzii…

- Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Transilvania va invita vineri, 25 noiembrie 2022, la Conferinta HepatoPac Kids editia I, eveniment ce se va desfasura in Campia Turzii, la Palatul Cultural „Ionel Floasiu”, in intervalul 15:00-17:00. Vino la Conferinta si vei afla lucruri interesante de…

- Duminica, 13 noiembrie 2022, la Complexul Olimpic Sydney2000 de la Izvorani, a avut loc Finala Campionatului Național de Judo Kata. Echipa ACS Activjudo din Campia Turzii a participat cu 4 perechi și s-a intors acasa cu 3 medalii la probe diferite: o medalie de aur și una de bronz la U18 Nage no Kata…

- Comunitațile locale au oportunitatea sa se dezvolte prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației a publicat o noua serie de cereri de finanțare care au fost aprobare (Componenta C10 – Fondul Local). In total, este vorba de 1494…

- Astazi s-au disputat meciurile etapei a XVIII-a din Liga 5, zona Campia Turzii, o etapa in care am inregistrat un nou rezultat surpriza, la Boian, acolo unde „campioana” ultimei ediții, ACS Progresul a pierdut la limita, scor 0-1, partida jucata pe teren propriu cu Steaua Roșie Bolduț. In schimb, echipele…

- Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Transilvania are placerea de a va anunta lansarea proiectului “Copii sanatosi, parinti fericiti”, proiect care se va desfasura in perioada octombrie-noiembrie 2022 si care beneficiaza de finantare nerabursabila de la bugetul local al municipiului Campia…

- Duminica 25 septembrie se disputa o noua etapa in Liga a 5-a, zona Campia Turzii, iar meciul care se pare a fi cel mai interesant se va disputa la Turda intre formația locala Chimia și ocupanta locului secund din clasament, UST Cornești. O alta partida care starnește mult interes se va disputa la Bolduț,…

- In urma proiectului ‘Rotaract te trimite la școala’, devenit deja tradiție pentru Rotaract Turda, 50 de copilași din Campia Turzii au inceput noul an școlar echipați corespunzator. ’Vrem sa va mulțumim pentru ca ne-ați ajutat și in acest an sa trimitem copii echipați cu ghiozdanele pline de rechizite…